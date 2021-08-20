В Новосибирске до конца августа закрывают два трамвайных маршрута

В Новосибирске до конца августа приостановят движение трамваи № 11 и 14. Это связано с проведением капитального ремонта путей по улице Волочаевской от остановочного пункта «Техническая» до проспекта Дзержинского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, движение транспорт приостановит 20 августа в 24 часа до 5 часов утра 30 августа. На период ограничений будет запущен дополнительный маршрут трамвая № 33 «Площадь им. Калинина — Золотая горка».

Между остановками «Гусинобродское шоссе» и «Гостиница «Северная» в прямом и обратном направлениях можно совершать поездки на маршрутных такси №44 «Новосибирский автовокзал-Главный — М. „Березовая роща“ — Новосибирский автовокзал-Главный (кольцевой)»; № 44а «Цветущая Плющиха — Дом Ленина — Цветущая Плющиха (кольцевой)»; № 48 «Цветущая Плющиха — Колледж им. Н. А. Лунина»; № 51 «Автопорт «Калининский» — Вокзал «Новосибирск-Главный».

Уточняется, что при предъявлении карт (МПК) «Карта Школьника», «Карта Студента», «Социальная карта» и Единого социального проездного билета (ЕСПБ) за наличный расчет на участке действует скидка 50%.

«При совершении поездки вне указанного участка оплата за проезд осуществляется по полной стоимости действующего тарифа», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Новосибирске приостановил движение трамвай №13 из-за строительных работ в районе прохождения его маршрута, которые ведет застройщик четвертого моста через реку Обь.