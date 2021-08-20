49-летний мужчина и ещё восемь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

По данным на 20 августа, в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались ещё девять человек, к заболевшим присоединился 181 житель региона.

Как сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса, умерли мужчины 49, 69, 68, 80, 82 и 86 лет, а также женщины 74, 84 лет и 81 года. Всего в Новосибирской области от заболевания скончались 2 543 человека.

Днём ранее в регионе было зафиксировано 12 смертей от COVID-19, а новых пациентов — 187.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 542 пациента. В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ – 23 пациента», — также сообщили в оперативном штабе в пятницу.

В Кузбассе по состоянию на 20 августа зарегистрировано 182 новых случая коронавируса, пять пациентов скончались. За день до этого в регионе зафиксировали 183 заболевших, умерли также пять человек.

В Алтайском крае 268 новых случаев коронавируса, 21 человек умер от заболевания. 19 августа было зарегистрировано 269 новых пациентов с COVID-19, 23 человека скончались. Сейчас количество тяжелобольных с лёгочной пневмонией в регионе составляет 786 человек, 198 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, на днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом, однако не исключил новой волны заболевания осенью. Ранее также сообщалось, что школьные линейки 1 сентября пройдут в регионе в очном режиме, а обязательной вакцинации педагогов в образовательных учреждениях вводить не будут.