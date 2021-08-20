Фонд защиты прав дольщиков выступит гражданским истцом по уголовному делу компании «Доступное жилье Новосибирск»

Федеральный фонд защиты прав участников долевого строительства признан гражданским истцом по уголовным делам по фактам хищений и злоупотребления полномочиями, возбужденным в отношении руководства строительной компании «Доступное жилье Новосибирск» (ДЖН), связанной с бизнесом Михаила Абызова.

Как сообщили в фонде, уголовные дела связаны с возведением ООО «ДЖН» многоквартирных домов в ЖК «Новомарусино». Компания привлекала средства граждан на строительство, однако использовала средства не по назначению. Уголовные дела в отношении руководителя «ДЖН», по данным фонда, были возбуждены в сентябре 2019 года по части четвертой ст. 160 (Хищение чужого имущества в особо крупном размере) и части второй ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Исковые требования фонда по уголовному делу заявлены в размере 282,4 млн рублей.

Напомним, Возведение жилых домов в «Новомарусино» было приостановлено в 2017 году из-за отсутствия средств и наличия серьезных нарушений строительных норм. В числе обманутых дольщиков оказались несколько сотен семей. Фонд выплачивает им компенсации.

Согласно данным Rusprofile, компания «Доступное жилье Новосибирск» была учреждена в августе 2015 года Вадимом Варвянским и Николаем Степановым (позднее вышел из состава учредителей). Компанией руководили Владимир Большаков, Сергей Бобров, с апреля 2017 года ее возглавил сам Вадим Варвянский. В свое время Варвянский занимал пост топ-менеджера компании Ru-Com. Степанов был арестован весной прошлого года в Москве по делу экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Летом 2019 года «ДЖН» была признана банкротом, сейчас компания находится в процедуре конкурсного производства.