Фонд защиты прав дольщиков выступит гражданским истцом по уголовному делу компании «Доступное жилье Новосибирск»

Александр Корнев
 
Миниатюра для: Фонд защиты прав дольщиков выступит гражданским истцом по уголовному делу компании «Доступное жилье Новосибирск»
Фото Михаила Перикова

Федеральный фонд защиты прав участников долевого строительства признан гражданским истцом по уголовным делам по фактам хищений и злоупотребления полномочиями, возбужденным в отношении руководства строительной компании «Доступное жилье Новосибирск» (ДЖН), связанной с бизнесом Михаила Абызова.

Как сообщили в фонде, уголовные дела связаны с возведением ООО «ДЖН» многоквартирных домов в ЖК «Новомарусино». Компания привлекала средства граждан на строительство, однако использовала средства не по назначению. Уголовные дела в отношении руководителя «ДЖН», по данным фонда, были возбуждены в сентябре 2019 года по части четвертой ст. 160 (Хищение чужого имущества в особо крупном размере) и части второй ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Исковые требования фонда по уголовному делу заявлены в размере 282,4 млн рублей.

Напомним, Возведение жилых домов в «Новомарусино» было приостановлено в 2017 году из-за отсутствия средств и наличия серьезных нарушений строительных норм. В числе обманутых дольщиков оказались несколько сотен семей. Фонд выплачивает им компенсации.

Согласно данным Rusprofile, компания «Доступное жилье Новосибирск» была учреждена в августе 2015 года Вадимом Варвянским и Николаем Степановым (позднее вышел из состава учредителей). Компанией руководили Владимир Большаков, Сергей Бобров, с апреля 2017 года ее возглавил сам Вадим Варвянский. В свое время Варвянский занимал пост топ-менеджера компании Ru-Com. Степанов был арестован весной прошлого года в Москве по делу экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Летом 2019 года «ДЖН» была признана банкротом, сейчас компания находится в процедуре конкурсного производства.

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