2,2 миллиарда потратят на ремонт 12 километров дороги в Сибири

Более 2,2 млрд рублей направят на капитальный ремонт 12 километров автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярк-Иркутск. Работы проведут в Красноярском крае.

Объявление о проведении конкурса на поиск подрядчика по капитальному ремонту дороги федерального значения разместили 20 августа на сайте госзакупок. Заказчик — ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного агентства». Начальная, она же максимальная цена контракта — 2, 237 млрд рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 сентября. В рамках контракта подрядчик проведет капитальный ремонт на 12-километровом участке дороги Р -255 «Сибирь» от 746 км до 758 км трассы — он расположен в Красноярском крае. Начать работы планируется с момента заключения контракта, окончание — 30 ноября 2023 года.

Источником финансирования является федеральный бюджет РФ. В текущем году объем бюджетных ассигнований составит 77, 1 млн рублей, в 2022 году — 633, 8 млн рублей, в 2023 году — 1, 526 млрд рублей.

В документах к конкурсу указано, что период основных строительных работ включает в себя возведение земляного полотна, устройство дорожной одежды, системы для сбора, сброса и очистки воды с проезжей части дороги, нарезка и укрепление кюветов, капитальный ремонт съездов, устройство дорожной обстановки и другое.

Гарантийный срок на основание дорожной одежды, выравнивающий слой, водопропускные трубы составляет 6 лет. 5 лет гарантии — нижний слой покрытия дороги, лестничные сходы, барьерное ограждение и часть искусственных сооружений (кюветы, прикромочные лотки, водосбросные сооружения, гасители и другое). Гарантийный срок на дорожную разметку из термопластика составит 1 год, из краски — 3 месяца.

Напомним, в середине июля главное управление контрактной системы Омской области объявило аукцион на проведение реконструкции дороги Омск – Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Цена контракта составила почти 1,1 млрд рублей. Подрядчиком на выполнение работ стало ООО «Сибирский региональный союз».