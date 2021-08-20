Подъезжающих к Бердскому шоссе новосибирцев отправят в Речкуновку в ночь на 22 августа

Ночью 22 августа в Новосибирске ограничат движение на 31-м километре федеральной трассы «Чуйский тракт», где проходит Бердское шоссе, предупредили в ФКУ «Сибуправдор». Здесь будут устанавливать на опоры 28-метровый пролёт строящегося пешеходного моста.

Как сообщили в ведомстве, объехать участок можно будет через Новый посёлок и Речкуновку. Этот маршрут обозначат временными знаками.

«Фуры длиной более 12 метров будут ожидать окончания работ на специально отведённой площадке», — сообщили также в ФКУ «Сибуправдор».

По данным управления, возведение пешеходного моста в районе Нового посёлка началось в мае. Завершить работы планируется в конце сентября. Общая протяжённость сооружения составит 81 метр. Строение будет представлять собой крытую конструкцию со светодиодной подсветкой и лифтами для маломобильных людей. Стоимость проекта – 45 млн руб.

Напомним, в Новосибирске проходит реконструкция Бердского шоссе. До конца года планируется разработать и провести экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков дороги, строительство развязок в двух уровнях на основных перекрёстках внутрегородской вылетной магистрали, а также ремонт нескольких примыкающих улиц.

Ранее также сообщалось о том, что мэрия Новосибирска планирует до конца ноября проверить качество городских мостов. В числе объектов, которые предстоит оценить экспертам, — мосты через реки Иня и Нижняя Ельцовка на Бердском шоссе.