В Белой галерее «Победы» в Новосибирске проходит выставка фотографий Паоло Роверси «В поисках Джульетты» календаря Pirelli 2020. Кроме итальянской истории, «Победа» вдохновилась «поисками Джульетты» и создала свой проект, тематически продолжающий эту фотоисторию. Известная фэшн-фотограф Ольга Шпак и команда из стилистов и видеографа 19 августа открыли вторую выставку.

В начале августа Белая галерея, выставочное пространство «Победы», возобновила свою работу и представила экспозицию фотографий известного календаря Pirelli 2020 года. Для создания 47-го выпуска календаря компания по производству покрышек Pirelli впервые пригласила к сотрудничеству итальянского фотографа. Один из самых известных и востребованных фэшн-фотографов современности Паоло Роверси родом из Равенны, но уже более 40 лет он живет и работает в Париже. Роверси снимает для Vogue, ELLE, Depeche Mode, Marie Claire и работает с модными брендами Yohji Yamamoto, Dior, Yves Saint Laurent, Valentino. Последняя работа Паоло Роверси — июльская обложка Vogue Italia, для журнала он снимал Монику Беллуччи и ее дочь Деву Кассель.

Для Паоло Роверси история Джульетты, которая влюбилась в своего врага, «символизирует безграничность и всемогущество любви — силы, которая движет каждым нашим поступком». На роль Джульетты были приглашены известные девушки из мира современного кино, музыки и искусства: Клэр Фой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индия Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди.

Съемки проходили в два этапа. Сначала девушек фотографировали в момент прибытия на съемочную площадку, без сценических костюмов и макияжа. Участницы проекта рассказывали Паоло Роверси о том, кем для них является Джульетта. На следующем этапе модели снимались уже в образе шекспировской героини.

Выставка «В поисках Джульетты» в Белой галерее сопровождается насыщенной культурной программой. По выходным проводит авторские экскурсии поэтесса и старший преподаватель НГУ Саша Зайцева. В будние дни проводятся лекции о музыке, литературе и искусстве. Например, лекцию «Дизайн. Искусство. Нарушители границ» провел член Союза дизайнеров России Юрий Нечай, на которой он вместе со слушателями выяснял, где проходит тонкая грань между искусством и дизайном. Увидеть экспозицию фотокалендаря и погулять по залам Белой галереи можно каждый день до 13 сентября.

Знаменитый календарь Pirelli уже несколько лет выставляется в музеях по всему миру, но именно в Новосибирске его решили дополнить собственной фотоисторией.

Для съемок тематического продолжения фотовыставки Pirelli Центр культуры и отдыха «Победа» специально пригласил фэшн-фотографа Ольгу Шпак. Она профессионально занимается фотографией с 2011 года. Ее работы экспонировались в Италии, Франции и Южной Корее, публиковались в итальянских (например, в Vogue) и французских журналах, в Новосибирске проходили ее персональные выставки.

«Джульетта Ольги Шпак — киногероиня, она и режиссёр, и оператор, и актриса, и даже зрительница. Выбранное место для съемки — кинотеатр «Победа» — аллюзия на знаменитые строки Шекспира. Реальность кинотеатра условна, поэтому девушка так легко меняет роли. Серия фотографий отображает путь героини. Из замкнутого и тесного пространства проекционной комнаты через пустынные кинозалы сквозь галерею мы следуем за Джульеттой, которая, оказываясь на крыше, из условной реальности кинотеатра попадает в реальность города», — говорит куратор выставки Антон Ниязов.

«Джульетта. Дубль ДВА» — результат командной работы. Помимо фотографа Ольги Шпак над проектом работали стилист Максим Борисов, который подбирал образы для Джульетты, и визажист Евгения Измайлова. В прическах и макияже она соединила черты эпохи Возрождения и современные тенденции мира моды.

«Моделями стали юные девушки от 14 до 20 лет. В них мы увидели всё то, что находим в Джульетте — невинность, хрупкость, нежность, дерзость, загадку», — комментирует Ольга Шпак.