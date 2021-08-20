Как Новикомбанк участвует в экономической жизни Новосибирской области и чем интересен бизнесу?

Управляющий филиалом АО АКБ «Новикомбанк» (опорный банк госкорпорации «Ростех») в Новосибирске ОЛЕГ КАРЖАВИН в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о том, каких результатов добился банк в регионе, на предприятиях какого сегмента фокусируется и как планирует развиваться в дальнейшем.

— Олег Алексеевич, Новикомбанк впервые принимает участие в форуме «Технопром –2021». Скажите, пожалуйста, с чем связано это решение?

— Известно, что Новикомбанк участвует в финансировании ключевых национальных проектов, направляет средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ, поддерживает инициативы по достижению национальных целей развития. В качестве опорного банка госкорпорации «Ростех» мы активно работаем с высокотехнологичными предприятиями. В периметр Ростеха входит более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевыми направлениями деятельности являются авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.

Банк также тесно сотрудничает и с предприятиями региона. Для более эффективного и оперативного взаимодействия в апреле 2020 года был открыт филиал Новикомбанка в Новосибирске, который по итогам года продемонстрировал результаты, превзошедшие наши ожидания. У нас амбициозные планы по развитию в Сибири. Поэтому мы считаем важным участвовать в таких знаковых для региона мероприятиях, как «Технопром – 2021».

— С того дня, как Новикомбанк пришел в Новосибирск, какое событие этого периода, по вашей оценке, наиболее значительно повлияло на развитие банковской отрасли?

— Пандемия, внедрение и усовершенствование удаленного обслуживания клиентов, работа по программам государственной поддержки предприятий в этих условиях — всё это проверило банковское сообщество на жизнедеятельность. Переход на дистанционный формат работы стал ключевой тенденцией в сфере взаимодействия банков и предпринимателей.

Переход на дистанционный формат работы стал ключевой тенденцией в сфере взаимодействия банков и предпринимателей

Для нас была очевидна необходимость активного развития удаленного формата обслуживания, позволяющего переводить большинство продуктов и сервисов в «цифру». В период пандемии банк работал в штатном режиме, уделяя особое внимание созданию безопасных условий для клиентов и сотрудников.

В результате совершенствования цифровых каналов коммуникации и дистанционных сервисов количество вкладов, открываемых онлайн, в 2020 году возросло более чем в три раза, их доля составила 35%.

Также важны важные цифровые сервисы для юридических лиц. Для бизнеса важна возможность размещать свободные денежные средства в депозиты и неснижаемые остатки по счетам без посещения офиса банка.

— Какие наиболее значимые проекты, реализуемые предприятиями Новосибирска и области при поддержке банка, вы бы могли назвать?

— Можно выделить инвестиционный проект АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ». При финансовой поддержке Новикомбанка и ФРП завод организует выпуск сверхбольших интегральных схем (СБИС). Этаа ключевая составляющая электронных приборов применяется в промышленной и бытовой электронике: компьютерах, блоках питания, видеокамерах, фотоаппаратах, аппаратуре звукозаписи и измерительных приборах.

Банк также предоставил АО «НЗР «Оксид» банковскую гарантию в сумме 319 млн рублей для инвестиционного проекта, который реализуется в партнерстве с Фондом развития промышленности. В рамках программы «Конверсия» завод проведет модернизацию существующего парка оборудования, что позволит запустить новое производство ЧИП-резисторов и увеличить выпуск танталовых ЧИП-конденсаторов.

Предприятие работает в Новосибирске с 1952 года. Сейчас поставляет продукцию более чем 200 предприятиям промышленности, выпускающим радиотехнические изделия широкого спектра применения.

— С кем еще работает банк в регионе? Работаете ли вы также в розничном сегменте, или только в корпоративном?

— Мы взаимодействуем со многими крупными предприятиями региона. Безусловно, важно уделять внимание розничному сегменту. Чаще всего банки усиливают это направление для повышения маржинальности бизнеса, Новикомбанк преследует совсем другую цель. Первоочередная задача — решать социальные вопросы корпорации. Это скорее инструмент поддержки рабочих, которые трудятся на предприятиях корпорации. Здесь в Новосибирске и области это почти 20 тысяч человек — сотрудники предприятий госкорпорации «Ростех».

У бизнеса есть потребность в выгодных, удобных и технологичных банковских сервисах, а также возможности получать дополнительный доход благодаря использованию различных программ лояльности

— Насколько активно, по вашим наблюдениям, бизнес осваивал дистанционные сервисы до и во время коронакризиса?

— Действительно, в прошлом году интерес к безналичным инструментам значительно вырос. У бизнеса есть потребность в выгодных, удобных и технологичных банковских сервисах, а также возможности получать дополнительный доход благодаря использованию различных программ лояльности. Поэтому, если руководствоваться таким подходом, то это дает результаты. В этом случае карты активно используются для повседневных расчетов.

— Работает ли банк с малым и средним бизнесом? Поддержка этого сегмента является одним из основных как для страны в целом, так и для региона в частности.

— Да, мы сотрудничаем и с предприятиями МСП, поскольку они состоят в цепочке кооперации с крупным корпоративным сегментом. При поддержке банка можно создавать и развивать малые производства, что будет способствовать росту экономического потенциала региона.

Новикомбанк аккредитован Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства для участия в программе стимулирования кредитования субъектов МСП. В рамках Национальной гарантийной системы банк активно сотрудничает с региональными гарантийными организациями.

— Ведется ли такое сотрудничество в Новосибирской области?

— Да, банк активно участвует в экономической жизни региона. В 2020 году мы запустили программу кредитования малого и среднего предпринимательства, которая призвана позволить обеспечить доступ субъектам малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам банка.

— Планирует ли Новикомбанк открывать в Сибири новые представительства (с учетом того, что многие банки сейчас сокращают число рабочих офисов, а вы, по данным 2ГИС, нет) и/или какие-то специализированные офисы, например, ипотечный?

— Новикомбанк уже открыл от филиала в Новосибирске четыре дополнительных офиса в Иркутске, Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре и Арсеньеве. Решение о дальнейшем развитии филиальной сети будет зависеть от финансовых результатов уже открытых офисов.