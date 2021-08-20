На «Технопроме–2021» запустят строительство первого в России синхротрона поколения 4-плюс

Высокую значимость российской установки класса «мегасайенс» отметил вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Торжественное мероприятие, посвященное началу строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), состоится в конце августа в рамках международного научно-технологического форума «Технопром–2021» в Новосибирске. В Год науки и технологий на площадке форума объявят о начале строительства новой установки класса «мегасайенс». Кроме этого, представители отечественного и международного научного сообщества обсудят исследовательские программы и проекты, планируемые к реализации на ЦКП «СКИФ».

«”СКИФ” станет не только самым современным источником синхротронного излучения поколения 4+, но и центром коллективного пользования, где будут проводиться исследования во многих областях. Этот масштабный инфраструктурный проект позволит России вывести фундаментальную науку на новый уровень и вместе с тем решать прикладные задачи в материаловедении, физике твердого тела, нано- и биотехнологиях, медицине. Ежегодно здесь смогут проводить свои исследования до двух тысяч ученых со всего мира», — сообщил вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Строительство ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» было инициировано в рамках национального проекта «Наука и университеты», стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей. В июне на базе Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук были изготовлены первые элементы линейного ускорителя источника синхротронного излучения и магнитные элементы бустерного кольца. А уже к концу 2023 года планируется тестовый (технический) запуск установки.

На сегодня в России есть синхротроны поколений 1 и 2+. Установка ЦКП «СКИФ», относящаяся к поколению 4+, позволит изучить атомную структуру веществ и станет наиболее совершенной в своем роде. По сравнению с синхротронами предыдущих поколений ЦКП «СКИФ» позволит генерировать синхротронное излучение с меньшими размерами пучка, более высокой интенсивностью и намного более высокой спектральной яркостью.

Параллельно с самой установкой планируется реализовать цифровой двойник «СКИФ»-а, который будет создаваться на базе BIM-модели, построенной при проектировании синхротрона Центральным проектно-технологическим институтом Росатома. Цифровой эксперимент начнется со станции ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, создание цифрового двойника обеспечит Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий, проект заявлен в рамках мероприятий Государственной программы развития синхротронных и нейтронных технологий.

Будущие индустриальные партнеры «СКИФ»-а смогут ознакомиться с возможностями новой установки в рамках форума «Технопром–2021». Форум пройдет в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске и соберет более 1 500 участников очно и более 2 000 — в онлайн-формате. Основной темой обсуждения станет поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум пройдет в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.

ЦКП «СКИФ» — уникальная научная установка класса «мегасайенс», которая создается в рамках нацпроекта «Наука» с целью проведения исследований на пучках синхротронного излучения, что позволит получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Запуск научных исследований намечен на 2024 год. Напомним, 25 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Задача Года — привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, повышение вовлеченности профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также формирование у граждан нашей страны четкого представления о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. В августе, который в Год науки и технологий посвящен климату и экологии, по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки. Так, в Великом Новгороде продолжается проектно-образовательный интенсив по подготовке команд в сфере сквозных технологий «Архипелаг НТИ (2021)». 25–27 августа в Новосибирске состоится международный форум технологического развития «Технопром». С 25 по 29 августа в Уфе состоится финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). С 26 по 29 августа в Москве, в Парке Горького пройдет Российская Креативная Неделя. С 22 по 28 августа 2021 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская область) пройдет презентация достижений российских ученых в рамках Международного военно-технического форума «Армия–2021». А с 26 по 29 августа на территории экспериментальной кольцевой железной дороги ВНИИЖТ в Щербинке (Москва) состоится Международный железнодорожный салон пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

Подробная информация об этих и других мероприятиях Года доступна на сайте годнауки.рф. Оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации — АНО «Национальные приоритеты».

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