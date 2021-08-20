Восьмого августа произошло событие, впрямую касающееся Сибирской хлебной корпорации, производящей продукты питания для торговых сетей в трех регионах страны, включая Москву, как, впрочем, и многих других производителей продовольствия. Глава государства поручил ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продукты питания. Этот «мониторинг» обернулся с помощью действий ретивых чиновников на местах в прямое давление на торговые сети и «приказы» не повышать цены.

Я уже много раз говорил на разных уровнях, в том числе и со страниц «Континента Сибирь», что практически ни в одной цивилизованной стране цены на конечные потребительские товары не регулируются государством, кроме, разве что, Китая. Но, заметьте, что Госплан Китая (сейчас Госкомитет по реформам), принявший 9 июня решение ввести механизм контроля за ценами, не стал посылать «комиссаров в тужурках» переписывать цены на полках магазинов. Он включил в список для регулирования только кукурузу, пшеницу и растительное масло, и стабилизировать цены предлагается, прежде всего, с помощью увеличения государственных запасов и прогнозирования. А ведь это очень большая разница с теми мерами, методами шашечного наскока, которые предприняты сейчас у нас.

Во-первых, указанные выше позиции — это не конечные продукты, а основное сырье для пищевой промышленности. Во-вторых, это не директивный и буквально «физический» способ сдерживания, а косвенный, регулятивный.

Что касается такого метода регулирования, как увеличение государственных запасов. Еще во времена перестройки, в эпоху ценового хаоса, в России был накоплен богатый опыт формирования и управления Региональными фондами зерна. Я лично непосредственно участвовал в создании этих механизмов и структур в четырех регионах Сибири и Дальнего Востока. Этот опыт был благополучно похоронен неизвестно кем и почему. Мы потом несколько лет поднимали вопрос о реанимации такой практики и на региональном (Полпредство президента в СФО), и на федеральном (Минсельхоз, ФАС) уровне. Но — «умерла, так умерла».

Потом были попытки создать институт государственных товарных интервенций на рынке зерна. Потрачена была на это не одна сотня миллиардов рублей. Но делалось это всё у нас так бестолково и бессистемно, что сразу вспоминается фраза В.С. Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда». И этот инструмент госрегулирования почил в бозе и никакого эффекта не дал.

«Военный коммунизм жив!» Теперь организованы шашечные набеги на торговые сети с помощью ФАС (и с командой «фас»). Общаюсь каждый день с руководителями и владельцами федеральных и местных сетей. Они все забились в уголок и сидят, дрожат, боятся, что их объявят главными врагами страны и народа. Но, товарищи! Это же то же самое, что требовать у кассирши в кассе «Аэрофлота» снизить цены на авиабилеты после того, как во много раз выросли цены на авиатопливо. Она-то здесь при чём?!

Везде цены управляются другими способами, прежде всего, грамотным госрегулированием рынков базового сырья: зерна, нефти, газа и т. п. Тем более, что это всё экспортные товары и у государства здесь более чем достаточно рычагов регулирования (квоты, пошлины и т. п.). А ведь получается-то что: внутренние цены на нашем рынке на зерно практически мировые — 200 долларов за тонну на мировом рынке, в России — 15 тыс. руб. за тонну (те же 200 долларов), а цены на хлеб в нашей стране в 2–3 раза дешевле, чем в Европе и Америке. Кто платит за эти чудовищные ножницы? Производитель конечного продукта. А зерно — это сырьевая и ценовая база не только для хлеба, но и для молочных продуктов, мяса, яиц, курятины (все коровы, свиньи и куры прежде всего зерном питаются!).

Вот немного на цифрах. Цены на пшеничный хлеб в Европе (за 1 кг) — от 1,2 до 2,5 евро (в среднем 1,5–1,7 евро), это примерно 129–140 руб. за кг. Цены на тот же хлеб (простой пшеничный) в России (произведенный в 70% случаев на импортном оборудовании и упакованный в импортную упаковку) — от 28 до 40 руб. за кг — дешевле в 3–3.5 раза!

Вот такие тиски, в которые зажаты сегодняшним «регулированием» производители. «Тиски» — это, с одной стороны, жесткий административный нажим на конечное звено хозяйственной цепочки, ритейлеров, а с другой — резко выросшие цены на зерно и другие виды сырья и материалов. Пищевая промышленность потребляет не только продовольственное сырье, но и много металлоизделий, пластиковой упаковки и т. п.

Цены на эти и другие виды материалов также резко выросли. Можно, конечно, на такую лошадь и тонну груза положить, но далеко ли она уедет?

Госрегулирование базовых рынков — это не начальная, а высшая математика. Это отдельная и очень сложная наука и практика экономического управления. Мы и на федеральном, и на региональном уровне имеем немало людей, способных освоить эту науку и воплотить её в конкретные нормативные и законодательные акты, заняться тем же самым прогнозированием и анализом хозяйственных цепочек и принимать на этой основе грамотные управленческие решения.

Думаю, пришло время в сегодняшней непростой экономической ситуации перейти к нормальным и эффективным для всех методам госрегулирования.