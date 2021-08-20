Жители Красноярского края поблагодарили Шойгу за передачу земель минобороны в собственность региона

Жители Емельяновского района Красноярского края поблагодарили министра обороны России Сергея Шойгу за передачу земельного участка в муниципальном образовании в собственность региона, направив ему письмо. Об этом сообщили в федеральном ведомстве накануне.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился передать неиспользуемый земельный участок, который находился в собственности военного ведомства, 17 августа. Решение было принято по итогам встречи с работниками красноярского завода «Красмаш», которая состоялась 6 августа во время визита министра в регион. Сотрудники предприятия попросили решить проблему с передачей земель Красноярскому краю.

«Мы поверили, что наша российская армия стоит не только на защите наших государственных интересов, но также и на защите личных прав, интересов и свобод наших граждан. Искренне поддерживаем наши Вооруженные силы, считаем их неотъемлемой частью нашего народа», — написали жители села «Совхоз Сибиряк» главе минобороны России.

По поручению Шойгу профильные подразделения министерства проработали вопрос о перспективах использования красноярского земельного участка в интересах обороны. Работа по его передаче в соответствии с законодательством уже идёт. 18 августа министр поручил принять меры по прекращению судебных мероприятий в отношении земель.

Как подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс, решение Сергея Шойгу принято в интересах жителей региона.

Ранее сообщалось о том, что глава минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Новосибирск предложил построить в Сибири несколько крупных городов и перенести столицу.