Две крупные партии вакцины от коронавируса привезли в Новосибирскую область

Две партии вакцины «Спутник V» и «КовиВак» почти на 20 тысяч доз поступили в Новосибирскую область 19 августа. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова на брифинге в четверг.

Как уточнила замглавы областного минздрава, в регион поступило 19 140 доз вакцины – 16 800 доз «Спутника V» и 2 340 доз препарата «КовиВак». Елена Аксёнова также отметила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области стабилизируется.

«В настоящий момент на территории Новосибирской области ситуацию с коронавирусной инфекцией мы оцениваем как стабильную, отмечаем тенденцию к снижению количества заболевших ежедневно», — сообщила замминистра на брифинге.

Всего с начала пандемии в Новосибирскую область поступило 813 725 доз вакцин от коронавируса. По состоянию на 19 августа первую прививку получили 649 583 жителя региона, полный курс вакцинации прошли 573 068 человек.

Ранее сообщалось о жалобах новосибирцев на отказы в вакцинации из-за отсутствия препаратов в городских медучреждениях. В ситуации разбирался «Континент Сибирь».

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, какие меры принимаются в регионе в преддверии очередной волны коронавируса.