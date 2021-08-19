Новая школа на более, чем 800 мест появится на левом берегу Новосибирска, в микрорайонах «Новомарусино» и «Дивногорский». Если всё «пойдет по плану», то школа откроется к 1 сентября 2023 года.

Через два года на территории микрорайонов «Дивногорский» и «Новомарусино» в Ленинском районе Новосибирска должна появиться новая школа, сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в интервью телеканалу ОТС 19 августа.

«Мы долго решали этот вопрос. Будет построена школа на 825 мест. Деньги на строительство получили по линии министерства просвещения, в рамках программы государственно-частного партнерства. Сейчас идут все необходимые согласования. Главное, что уже определен земельный участок, есть проект», — рассказал министр.

По словам спикера, если «не произойдет никаких изменений», то к 1 сентября 2023 года школа будет готова открыть свои двери для юных жителей развивающихся микрорайонов левобережья — «Новомарусино» и «Дивногорский».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что дольщикам долгостроев «Новомарусино» выплатят компенсации за недостроенное жилье.