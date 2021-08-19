По просьбе «Континента Сибирь» кандидат юридических наук Андрей Макарцев сообщил, какие персональные данные граждан при подобном сборе подписей требует предоставить законодательство РФ.

19 августа в ходе пресс-конференции мэр Новосибирска ответил на вопрос, как относится к инициативе по своему досрочному отзыву, в рамках которой 16 августа в городскую избирательную комиссию было подано ходатайство об организации инициативной группы и 1024 подписи под протоколом её первого собрания.

Однопартийцы новосибирского градоначальника из КПРФ ранее отмечали, что считают данную акцию не более чем попыткой со стороны некоторых кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ набрать политические очки перед предстоящими 19 сентября выборами в федеральный парламент.

По мнению Анатолия Локтя, передача персональных данных организаторам подобных инициатив может быть сопряжена с риском для граждан: «Я вот на что хотел обратить внимание. Избирательная компания сегодня взяла на вооружение сетевые технологии. При этом, ставя подпись, мы отдаем свои персональные данные в чужие руки. А здесь требуют не только личную подпись, адрес, паспортные данные, но и СНИЛС, ИНН. Как будут использоваться эти персональные данные? Где они всплывут? Где гарантия того, что они не будут использованы в каких-то схемах, которые не порадуют тех, кто поделился своими данными?».

Городская избирательная комиссия в настоящее время не приняла какого-либо решения по ходатайству инициативной группы, но, по словам градоначальника, «всякий (подобный – «КС») сбор подписей носит незаконный характер».

Проректор по научной работе и дополнительному образованию Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), кандидат юридических наук Андрей Макарцев рассказал «Континенту Сибирь», что согласно уставу Новосибирска в протоколе собрания инициативной группы требуется указание полных паспортных данных каждого её участника, включая адрес по прописке. Но не ИНН или СНИЛС, как об этом сообщил мэр.

«Что касается самой инициативы по сбору подписей за отзыв мэра, то сама она не является незаконной, но и основанием для его отзыва её считать нельзя», –сообщил юрист, добавив, что такие основания перечислены в статье № 16 устава Новосибирска «Голосование по отзыву депутата Совета депутатов города Новосибирска, мэра города Новосибирска».

Среди них: «нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новосибирской области, законов Новосибирской области, настоящего Устава, иных муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, допущенные при осуществлении им своих полномочий. Факты совершения указанных правонарушений должны быть подтверждены в судебном порядке».

Андрей Макарцев отмечает, что именно последнее условие может вызвать у организаторов акции по досрочному отзыву мэра наибольшие затруднения: «Смогут ли инициаторы отзыва найти зафиксированные в судебном порядке правонарушения действующего мэра? Я в этом сомневаюсь. Наверняка есть решения, фиксирующие не всегда хорошую деятельность структурных подразделений муниципалитета, которые являются самостоятельными юридическими лицами и несут ответственность за свои действия и бездействие. Более того, я думаю, что подобных решений достаточно много. Однако действия структурных подразделений мэрии не могут быть напрямую связаны с главой муниципального образования».

Напоминаем читателям, что в начале августа в поддержку мэра, являющегося членом КПРФ, выступили левопатриотческие общественные организации Новосибирска, а в конце июля инициативу по его отзыву раскритиковал обком КПРФ.