На магистралях Новосибирска формируют выделенные полосы для пассажирского транспорта. Изменения затронут основные гостевые маршруты и будут проводиться на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 18 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ход ремонтных работ на крупнейших улицах левого берега — Станиславского и Титова.

В Новосибирске продолжается ремонт улиц, которые входят в так называемый «гостевой» маршрут Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. 18 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание в Левобережье города и оценил ход ремонтных работ на улицах Станиславского и Титова.

Масштабные преобразования затронут в этом году участок ул. Станиславского — от площади Труда до площади Станиславского, а также ул. Титова — на протяжении от площади Карла Маркса до площади Станиславского. На этих улицах уберут парковочные карманы и обустроят выделенную полосу для движения пассажирского транспорта.

«Хочу напомнить, что развитие общественного транспорта — это приоритет для города. Поэтому мы продолжаем тему реорганизации дорожного движения, и сегодня перед нами стоит задача — продлевать и обустраивать выделенные полосы для пассажирского транспорта, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Для этого необходимо пересмотреть и оптимизировать систему парковочных карманов, которые были организованы хаотично. В итоге глубина этих парковок не позволяет уместить весь транспорт, он выступает на проезжую часть, из-за чего происходит сужение дороги и образуются пробки».

Выделенные полосы для общественного транспорта, по мнению градоначальника, позволят упорядочить движение на дорогах и быстрее доставлять пассажиров до места назначения. Подобные преобразования, напомним, также начнут внедрять на одной из самых оживленных улиц Новосибирска — Вокзальной магистрали.

Кроме того, специалисты мэрии сделали выводы, что хаотично организованные парковочные карманы создают помехи для уборки улиц дорожной техникой. Дополнительным эффектом от выделения полос для пассажирского транспорта, как считают в администрации города, может стать стимулирование новосибирцев активнее им пользоваться.

Ремонт главных магистралей Левобережья ведется за счет дополнительных средств из федерального бюджета, выделяемых в рамках подготовки гостевых маршрутов к чемпионату 2023 года. На приведение в порядок ул. Станиславского направлено 130 млн рублей, на ремонт ул. Титова — 83 млн рублей.

Подрядчиком работ на первом отрезке выступает ООО «Новосибдорстрой». Ремонт на втором ведет ООО «СТС-ПЛЮС». Рабочие трудятся без выходных, стараясь максимально быстро устранить неудобство и помехи для движения пешеходов.

На ул. Станиславского ведутся работы по демонтажу старых бордюров и установке новых на тротуарах. Возле здания администрации Ленинского района и Монумента Славы проводится укладка тротуарной плитки.

«У Монумента Славы сложилась парадоксальная ситуация. Основную часть, где проводятся торжества, мы реконструировали. А тротуар там был в плохом состоянии. Мы разобрали тротуарную плитку и убедились, что она была уложена прямо на грунт, поэтому появились провалы. Были вынуждены заменить грунт и заново уложить плитку», — рассказал подробности мэр Новосибирска.

Пока строителям не удастся заняться небольшим участком на пл. Труда, несколько десятков метров дорожного полотна здесь приведут в порядок только после завершения работ по строительству 4-го моста. Таким образом, комплексный ремонт пройдет на участке улицы Станиславского общей протяженностью 1 км 200 м. В завершение подрядчики займутся газонами, установкой новых дорожных знаков, светофоров и нанесением разметки.

Еще одна особенность проводимых дорожных работ, на которую обратил внимание мэр, — это то, что после многолетнего перерыва в городе вновь приступят к ремонту кольцевых развязок. Первой такой развязкой станет площадь Станиславского. Всего в планах города отремонтировать несколько подобных «колец». Главная сложность таких ремонтов в том, что они должны проводиться без остановки движения на «кольцах».

Одновременно с ремонтом дорог подрядчики будут приводить в порядок и ливневую канализацию, подчеркнул мэр. «Ливнёвку» промоют и исследуют с применением особых технологий, которые позволят заглянуть внутрь канализационной сети.

В завершение выездного совещания Анатолий Локоть призвал подрядчиков показать высокое качество работ и бережно относиться к демонтированному имуществу города.

«Улицы построены в советское время, здесь много гранитных бордюров. Они прочны, долговечны, устойчивы к метеоусловиям. Сегодня мы даем строителям установку: ни один бордюр не должен быть утерян», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, что на сегодняшний день в Новосибирске развернут большой фронт ремонтных работ на дорогах. Дополнительные средства на них были направлены этим летом в городской бюджет решением заксобрания и правительства Новосибирской области. Освоить все суммы мэрия планирует в текущем году.

Уже закончены конкурсные процедуры на ремонты по десяти дорожным объектам мегаполиса. Со следующей недели, с 23 августа, на объекты выйдут подрядчики.

При этом несколько ремонтов по нацпроекту «БКД» являются переходящими, их ремонтируют поэтапно в течение нескольких лет. Это три выезда из города: на Гусинобродском шоссе, по ул. Кедровой и ул. Большой. Однако начало ремонта по ул. Большой привело к дорожным пробкам на въезде из Колывани. Поэтому планы пересмотрели и решили закончить ремонт улицы не в следующем году, а уже в этом.

Еще один масштабный объект дорожных ремонтов — ул. Ватутина. Здесь строителей ждет внушительный объем работ, ведь улица имеет большую протяженность и охватывает два района Новосибирска — Ленинский и Кировский. Подрядчики уже приступили к ремонту магистрали, а закончат его в следующем, 2022 году.