Родители имеют право покупать школьные принадлежности, форму или вкладываться в школьные ремонты, однако принуждать их к этому никто не может — предупреждают в министерстве образования Новосибирской области.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснил, в каких случаях траты родителей школьников или дошколят можно считать неправомерными.

«По закону «Об образовании» родители имеют право участвовать в жизни школы, детского сада. Покупать питьевую воду, краску для ремонтов и так далее. Но заставлять их никто не имеет права. На содержание учреждений выделяются деньги. Например, в этом году на косметические ремонты было выделено более миллиарда рублей из трех бюджетов — городского, областного и федерального. Хватило ли их? Нет, конечно, не хватило. Поэтому я знаю десятки примеров, когда в этом участвуют родители», — рассказал министр во время интервью телеканалу ОТС 19 августа.

Для решения проблем с текущими ремонтами в школах Сергей Федорчук предложил обращаться в муниципалитет, в полномочия которого входит этот вопрос.

Также министр прокомментировал случаи принуждения родителей к покупке некоторых школьных принадлежностей, например, рабочих тетрадей.

«Если на общешкольном родительском собрании с представителями всех классов было решено, что школа закупает весь учебно-методический комплекс по какому-то предмету, то учреждение обязано предоставить бесплатно весь комплект. Но если решено не покупать, к примеру, рабочие тетради, которые не являются обязательной частью комплекта, и это решение запротоколировали на общешкольном собрании – родители не должны сами их покупать», — отметил министр.

Однако если потом школа всё же потребует у родителей что-то приобрести самостоятельно, это будет неверно, подчеркнул Сергей Федорчук. В таком случае нужно обращаться к директору учреждения.

Также во время пресс-конференции в ТАСС 19 августа министр прокомментировал принуждение родителей к покупке определенной школьной формы. Напомним, на днях в Новосибирске разгорелся скандал вокруг ситуации в инженерном лицее НГТУ, где, по словам родителей, их принуждали покупать детям форму у производителя SAMM.

«Что касается школьной формы, то закон четко говорит, что никто не может заставлять покупать родителей школьную форму, тем более в конкретной фирме. Если есть такое конкретное требование от директора или администрации школ, то нужно обращаться в органы местного самоуправления, либо в министерство», — заявил министр образования, добавив, что закон «Об образовании» говорит лишь о необходимости соблюдения делового стиля одежды в школах.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что в Новосибирской области планируется начать учебный год в очном формате, а присутствие родителей на линейке 1 сентября будет зависеть от погоды.