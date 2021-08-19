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Генеральный директор «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам
Первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент»
Соучредитель УК «Душевный сервис», генеральный директор АО «Былина», экс-директор по продажам «Ашан Россия»
Основатель, управляющий партнер маркетингового агентства «Йомко». Опыт работы: с 2007 года занимала руководящие должности в компаниях “Автоленд Сибирь”, “Баварский моторный центр”, Tele2, Банк “Пушкино”, Дизайнмастер, НОВАТ, Kuzina, New York Pizza
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