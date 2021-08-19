В новосибирском «Сибагротехнопарке» ввели конкурсное производство

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом компанию «Сибагротехнопарк», входящую в региональный сельхозкластер, ассоциацию «НовосибирскАгроМаш» и работающей в структуре ведущего новосибирского разработчика сельхозтехники — холдинга «Сибирский Агропромышленный Дом».

Сообщение о признании ООО «Сибагротехнопарк» несостоятельным опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. В компании введено конкурсное производство на 6 месяцев, отчет конкурсного управляющего назначен на 10 февраля 2022 года.

Банкротства «Сибагротехнопарка» в конце прошлого года потребовали «Агрофирма «Игенче» и ФНС РФ. Изначальные требования бизнесменов составили более 1,5 млн рублей, налоговики, согласно документам суда, включены во вторую очередь кредиторов с требованием 350,5 тыс. рублей. Также в деле фигурируют еще семь кредиторов, с рассмотренными и не рассмотренными требованиями. В целом долги «Сибагротехнопарка» превышают 4 млн рублей.

Согласно данным Rusprofile, учредителями зарегистрированного в Краснообске «Сибагротехнопарка» выступают ООО «Сибагролизинг» и бизнесмен Сергей Никитин. На сайте компании указано, что научно-производственная компания ООО «Сибагротехнопарк» была создана в 1992 году с целью внедрения передовых разработок ученых Сибирского отделения Росельхозакадемии.

В 1999 году «Сибагротехнопарк» вошел в состав акционеров сельхозмашиностроительного холдинга ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» (ОАО «САД»), созданного при поддержке Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение». Сам холдинг сейчас также находится в процедуре конкурсного производства. «Сибагротехнопарк» является участником и учредителем регионального сельскохозяйственного кластера, новосибирской ассоциации производителей сельскохозяйственной техники «НовосибирскАгроМаш». По данным ЕГРЮЛ, четверо из семи учредителей ассоциации сейчас находятся в процедуре банкротства.