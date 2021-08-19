Выбор формата проведения школьных линеек 1 сентября будет зависеть от погоды — заявил министр образования Новосибирской области. Родители будут допущены только для участия в мероприятиях на улице.

В интервью телеканалу ОТС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, как будут проводиться линейки 1 сентября. А также подтвердил, что обучение в школах планируется в очном режиме, как ранее и обещал губернатор региона Андрей Травников.

«Нашего губернатора мы подводить не будем и сами надеемся на то, что проведем всё в очном режиме. Но тем не менее, организация линейки будет зависеть от погоды. Если будет хорошая погода и линейки будут проводиться на улице, то тогда можно будет организовать их по параллелям, с участием родителей и соблюдением противоэпидемических норм. Я имею в виду соблюдение дистанции, применение средств защиты и т.д. Если будет дождливая погода, то линейки будут проводиться по классам – тогда будет трудно обеспечить присутствие родителей», — рассказал министр.

Также Сергей Федорчук выразил надежду на то, что учебный год в школах начнется и пройдет в очной форме. На данный момент к новому учебному году готовы почти 100% школ, а никаких запретов на букеты учителям в праздники не будет, отметил министр. Также он подчеркнул, что в школах готовы все меры, чтобы противостоять инфекции — будут проводиться влажные уборки, сохранится обязательное ношение масок среди коллектива, будет организована дезинфекция рук. Если среди близких контактов детей появятся больные ковидом, то тестировать на инфекцию будут всех — и детей, и взрослых.

Ранее «Континент Сибирь» опросил новосибирцев, чего они ожидают от нового учебного года и готовы ли соблюдать предлагаемые меры защиты от коронавируса.