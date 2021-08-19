Особую заинтересованность в эффективных цифровых инструментах, представленных Центром компетенций «ОПОРЫ РОССИИ», проявили предприниматели сегментов малого и среднего бизнеса.

17 августа строители из Новосибирска, Барнаула, Омска, Красноярска и Иркутска приняли участие в онлайн-конференции «Цифровые инструменты реализации задач повышения эффективности современных компаний строительной отрасли».

Конференция под эгидой Центра компетенций комитета по ИТ НОО «ОПОРА РОССИИ», проведённая в центре «Мой бизнес», вызвала живейший интерес бизнесменов из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) строительной сферы. Порядка 64.3% её участников составили представители малого бизнеса и ещё 28.6% – бизнесмены среднего сегмента.

Координатор Центра компетенций НОО «ОПОРА РОССИИ» Алексей Малеев объяснил такую активность предпринимателей МСП-сегмента поиском путей к увеличению рентабельности бизнеса: «Сегодня речь идёт о всеобщей цифровизации. В нашей стране она даже определена, как одна из национальных целей. И предприниматели стремятся понять, какие цифровые решения могут помочь им повысить эффективность своего бизнеса, защитить данные, либо получить какие-то инструменты, облегчающие ведение бизнес-процессов. Для МСП-сегмента каждый процент рентабельности критически важен, и цифровизация может здесь серьёзно помочь».

Алексей Малеев также добавил, что постановление Правительства РФ от 28 июня 2021 года № 1031, позволяет бизнесменам МСП-сегмента получить субсидии на покупку отечественного ПО в размере 50% от его стоимости, что «позволит в ближайшем будущем экономить на его покупке существенные средства и послужит драйвером для развития отечественных ИТ-компаний».

В рамках конференции член комитета по ИТ Алтайского краевого отделения (АКО) «ОПОРЫ РОССИИ» Владимир Бабаев (компания «CommuniGate systems») рассказал участникам конференции как можно повысить эффективность дистанционной постановки и контроля исполнения задач с помощью коммуникационных систем.

Член комитета по ИТ АКО «ОПОРА РОССИИ» Александр Бархатов (компания «Код Безопасности») представил средства защиты информации для компаний, исполняющих строительство объектов для субъектов критических информационных инфраструктур.

В качестве приглашённых экспертов выступили Тимур Гусейнов от компании «Акронис-Инфозащита», Антон Ордиевич от «СКБ-Контур» и Сергей Кондратенко от «Альянс+». Первый из спикеров рассказал об инструментах резервного копирования, восстановления и защиты данных, представляющих цифровой актив компании. Второй – представил участникам мероприятия цифровое решение для регистрации объектов недвижимости в Росреестре. А третий – выступил с докладом на тему «Автоматизация отдела продаж застройщика на основе современных CRM-систем».

Мероприятие не обошли вниманием и представители крупных строительных компаний, а также сразу двух отраслевых ассоциаций: СРО «Союз строителей Западной Сибири» и СРО «Ассоциация строительных организаций Новосибирской области».