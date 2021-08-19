Мусорный регоператор в Красноярске ищет перевозчика ТКО за 9,6 млрд рублей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Красноярская рециклинговая компания» (КРК) объявил три конкурса на право заключения договора на оказание услуг по транспортировке ТКО.

Объявления размещены на сайте госзакупок. Уточняется, что транспортировка твердых коммунальных отходов планируется в пределах Красноярской левобережной технологической зоны края.

Начальная цена самого крупного контракта составила 9, 621 млрд рублей. Подрядчик будет осуществлять свою деятельность на территории левого берега Красноярска. В документах указано, что исполнитель вывезет 1,697 млн т мусора с территории городского округа. Работа будет проводиться на улицах в Центральном, Советском, Октябрьском Железнодорожном районах города: список составляет 8 185 адресов.

«Перечень мест накопления твердых коммунальных отходов (местах нахождения источников образования твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов) может быть дополнен в течение срока действия договора», — сказано в документах.

Срок контракта составит семь лет. В услуги подрядчика также входят погрузка и перемещение ТКО в мусоровозы, подбор оброненных отходов при погрузке и транспортировка их до объекта размещения ТКО, который находится в Емельяновском районе Красноярского края.

Отметим, до конца текущего года услуги по транспортировке ТКО на этой территории оказывает ООО «Экопроект». Контракт заключен с организацией в 2019 году за сумму в 2,5 млрд рублей. За три года компания должна вывезти 841 тыс. т мусора.

Кроме того, ООО «Красноярская рециклинговая компания» ищет перевозчиков ТКО на территории Емельяновского района края и городского округа Кедровый — стоимость контракта составляет 848 млн рублей, а также Сухобузимского и Большемуртинского районов (начальная цена — 671, 968 млн рублей).

Во всех контрактах окончание срока подачи заявок на участие назначено на 30 августа.

Напомним, накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил начать подготовку документов для расторжения контракта с регоператором по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск».