Избивший бизнесмена крестом в «Галерее» новосибирский экс-игумен ушел в торговлю предметами культа

Скандально известный новосибирский бывший игумен Александр Чернейкин, извергнутый из сана по решению Церковного суда за нарушения устава РПЦ и призывавший к церковному расколу, открыл собственную компанию по торговле предметами культового и религиозного назначения.

Сведения о регистрации в селе Верх-Тула новосибирского района ООО «Апокриф» внесены в ЕГРЮЛ. Основным профилем компании указана розничная торговля предметами культового и религиозного назначения, а также похоронными принадлежностями в специализированных магазина. Учредителем и руководителем предприятия указан бывший новосибирский игумен Александр Чернейкин, несколько лет назад оказавшийся в центре крупного конфессионального скандала и в итоге лишившийся сана по решению Церковного суда.

В апреле 2016 года Новосибирская епархия РПЦ сделала официальное заявление о запрете на священнослужение игумену Феодосию – Александру Чернейкину – по решению патриархата РПЦ. Санкции были предприняты из-за «нарушения устава монастыря, его должностных обязанностей, ведения коммерческой и общественно-политической деятельности». Речь шла об учрежденных Чернейкиным ООО «Ковчег» (реализация ювелирных изделий) и «общественной деятельности» в уже ликвидированной сейчас Новосибирской областной общественной организации «Отеческое духовное наследие».

Поводом для заявления стал резонансный инцидент – драка из-за парковки между Александром Чернейкиным и директором компании «АгротехСибирь» Вадимом Мальцевым, в ходе которой облаченный в рясу экс-игумен, по данным НТВ, побил оппонента крестом. В Новосибирском епархиальном управлении РПЦ также отмечали, что бывший священнослужитель в 2013 году «принял участие в предвыборной компании одного из депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, что является нарушением Священнической Присяги и действующего законодательства РФ», а также «распространил в СМИ информацию, содержащую призыв к церковному расколу».