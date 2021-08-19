Группа Дорожного контроля побывала на объектах ремонта в Октябрьском районе Новосибирска и выявила многочисленные нарушения. Эксперты и депутаты отметили, что большинство нарушений характерно для всех осмотренных ранее дорог.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, в числе нарушений выявлены неправильное обустройство ливневой канализации, из-за чего местами будет скапливаться вода. Также не везде выполнены тротуары и заасфальтированы люки колодцев, отсутствуют дорожные знаки, не доделано покрытие ближе к путям на улице Зыряновской, а на участке улицы Сакко и Ванцетти дорога после ремонта недостаточно безопасна для пешеходов.

«Считаю, что работы выполнены некачественно, многое нужно доделать и переделать. Если это останется в таком состоянии, то с учетом нашей климатической зоны все за зиму разрушится. Весной будет в тех же ямах, от которых мы и хотели избавиться, перекладывая полотно. Масса нарушений! Сегрегация асфальта – это, условно говоря, огромные поры, в которые попадает вода, замерзает, и лед разрывает покрытие. Полностью закатали люки, и асфальт уже начал отходить. Отвратительно все это выглядит. Сейчас подрядчик пытается получить оплату, хотя объект не готов», – сообщил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев.

При каждой проверке Дорожного контроля эксперты вырезают часть асфальта для проверки его качества. Если выяснится, что покрытие не соответствует стандартам или разрушилось раньше времени, к подрядчику будут предъявлены претензии и его больше не допустят к проведению подобного рода работ. Депутаты отметили, что уже сейчас видны работы, выполненные ненадлежащим образом. Так, не был принят и объект в Октябрьском районе – от подрядчика потребовали устранить замечание в кратчайшие сроки.

Напомним, 13 июля «Единая Россия» инициировала создание рабочей группы из депутатов Совета депутатов Новосибирска и областного парламента, которые вместе с экспертами будут проверять расход 278 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета на ремонт городских дорог. Всего этим летом за счёт выделенных средств планируется привести в порядок 85 участков дорог. Это 17 участков в Октябрьском районе, 10 – в Кировском, 9 – в Ленинском, по 8 – в Центральном и Советском, по 7 – в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 – в Заельцовском и Дзержинском районах.

Также на внеплановом совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о принятом решении выделить 1 миллиард рублей на социальные задачи из федерального бюджета. Внушительную субсидию регион получил при поддержке депутата Государственной думы Александра Жукова. Планируется, что средства пойдут на отсыпку дорог в частном секторе, ремонт тротуаров, оборудование для школ и социальное жилье для врачей и учителей.