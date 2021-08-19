19,7 млрд рублей штрафа «Норникеля» направят на переселение граждан из аварийного жилья

Правительство РФ выделит Минстрою 19,7 млн рублей на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» за счет средств, выплаченных «дочкой» «Норильского никеля», «Норильско-Таймырской энергетической компанией» (НТЭК) за разлив топлива на Таймыре, сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.

Документ подготовлен во исполнение поручения правительства РФ о предоставлении средств федерального бюджета, поступивших в резервный фонд от уплаты НТЭК платежа в возмещение вреда, причиненного водным объектам. Деньги направят на переселение граждан из аварийного жилья, повышение устойчивости жилых домов и модернизацию инфраструктуры регионов.

«В целях повышения уровня обеспеченности субъектов РФ объектами социальной и инженерной инфраструктуры и приближения сроков ввода в эксплуатацию 42 объектов капитального строительства выделить в 2021 году 19,7 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»», — сообщает агентство со ссылкой на проект распоряжения кабмина.

Из этих средств примерно 13,1 млрд рублей выделят на увеличение имущественного взноса Российской Федерации в Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 3,4 млрд рублей — на предоставление субсидий субъектам на стимулирование программ развития жилищного строительства, около 2,2 млрд рублей пойдут на мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ. Меньше 1 млрд рублей направят на модернизацию инфраструктуры регионов.

Напомним, Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на Таймыре в 148 млрд рублей. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск ведомства — с «Норникеля» взыскали 146 млрд рублей. Эту сумму компания полностью выплатила в марте.

В конце июля управление Росрыболовства по Красноярскому краю подало иск в арбитражный суд региона к «Норильско-Таймырской энергетической компании» на сумму 58,65 млрд рублей. Согласно документам, 3,6 млрд рублей ведомству потребуется на компенсацию гибели рыбы в результате разлива топлива, остальное — на восстановление состояния водных биоресурсов.