Сибирский «Подорожник» намерен выйти на IPO

Сеть уличных кофеен и общепита «Подорожник» планирует выйти на IPO, сообщила в пресс-центре ТАСС президент компании Татьяна Фомина.

Уточняется, что решение было принято до пандемии коронавирусной инфекции.

«Решение это было принято еще до пандемии, но пандемия нам помогла решиться на то, чтобы мы вышли на рынок публичного привлечения инвестиций. Потому что «Подорожник» — бизнес, который требует развития», — отметила Татьяна Фомина.

По словам президента компании, организация надеется привлечь большой объем инвестиции. Размер эмиссии, одобренной Центробанком, составил 1,9 млрд рублей. Доходность акций номиналом 1 тыс. рублей ожидается на уровне 20% в год, презентация состоится с 14 по 16 сентября в Новосибирске.

Привлеченные инвестиции планируется направить на расширение сети: компания намерена увеличить количество точек в три раза.

«Это минимальные цифры. Если у нас сейчас 159 объектов, то, соответственно, хотелось бы порядка 500 как минимум», — отметила старший вице-президент по производству, снабжению и логистике «Подорожника» Оксана Дунаевская.

По словам Дунаевской, «Подорожник» планирует расширяться в Кемеровской и Новосибирской областях, а также выйти в Красноярский край, Омскую, Томскую области, Республику Алтай, Алтайский край.

Сеть общественного питания «Подорожник» основали в 1995 году, головной офис организации расположен в Кемерово, производственный комплекс находится в городе Топки. Выручка «Подорожника» по итогам 2020 года составила 800 млн рублей.

Напомним, в середине июля стало известно о том, что основанная в Новосибирске и работающая также в Красноярске сеть кофеен «Академия Кофе» планирует к осени выйти в еще один город.