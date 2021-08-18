В Новосибирске улицу Петухова продлят до ЖК «Матрешкин двор»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил аукцион на строительно-монтажные работы на улице Петухова. В рамках контракта планируется построить дорогу до ЖК «Матрешкин двор».

Объявление о проведении аукциона размещено на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет более 100 млн рублей, из них свыше 99, 4 млн рублей выделят из бюджета Новосибирской области, остальное — из городского бюджета.

Строительно-монтажные работы выполнят на трех участках. Первый пройдет от железного переезда до жилого дома на Петухова, 95, второй — до дома на улице Николая Сотникова, 2, третий — до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по улице Петухова. Объекты находятся в ЖК «Матрешкин двор».

На участках проведут работы по обустройству дорожного полотна, установят автобусные павильоны, светофоры, дорожные знаки. Также планируется нанести разметку, разместить бортовые камни и обустроить тротуары. В рамках работ подрядчик учтет доступность объекта для маломобильных групп населения: в местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусматривается устройство пандусов.

«Основное назначение строительства автомобильной дороги направлено на транспортную связь между областными районами, и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и внешние автомобильные дороги», — отмечается в документах.

Гарантийный срок на основание дорожной одежды составит восемь лет, на нижний и верхний слои покрытия — пять лет. Такой же срок гарантии предусмотрен на тротуары, пешеходное ограждение, светофорные объекты и оборудование, опоры освещения.

Окончание подачи заявок на участие в аукционе намечено на 23 августа. Завершить работы по контракту подрядчик должен до 29 октября текущего года.

Напомним, в Новосибирске планируется ремонт Вокзальной магистрали. С улицы уберут парковочные места для обустройства полосы общественного транспорта.