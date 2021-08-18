Зеленый ухоженный двор, альпийские горки, цветники и фонтанчики. Сегодня для новосибирских новостроек даже в спальных районах – это уже почти норма. Если вы приобрели квартиру с уютным двором, который для вас оформил и озеленил застройщик, – вам повезло.

Если же ваш двор далек от совершенства, то его можно благоустроить самим. Готовы ли жители принять личное участие в оформлении и благоустройстве двора, за свой счет пригласить ландшафтного дизайнера, купить и высадить растения? «Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в опросе на тему озеленения дворов.

Для участия в голосовании нужна авторизация . Готовы ли вы принять личное участие в оформлении и благоустройстве двора? Я готов вложить собственные деньги в озеленение двора (0%)

Я готов принять личное участие в озеленение двора (0%)

У меня нет времени заниматься озеленением двора (0%)

У нас зеленый двор, меня все устраивает (0%)