Зеленый двор у каждого дома: кто должен заниматься благоустройством?

Жанна Гладкова
 
благоустройстве двора

Зеленый ухоженный двор, альпийские горки, цветники и фонтанчики. Сегодня для новосибирских новостроек даже в спальных районах – это уже почти норма. Если вы приобрели квартиру с уютным двором, который для вас оформил и озеленил застройщик, – вам повезло.

Если же ваш двор далек от совершенства, то его можно благоустроить самим. Готовы ли жители принять личное участие в оформлении и благоустройстве двора, за свой счет пригласить ландшафтного дизайнера, купить и высадить растения? «Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в опросе на тему озеленения дворов.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Готовы ли вы принять личное участие в оформлении и благоустройстве двора?

  • Я готов вложить собственные деньги в озеленение двора (0%)
  • Я готов принять личное участие в озеленение двора (0%)
  • У меня нет времени заниматься озеленением двора (0%)
  • У нас зеленый двор, меня все устраивает (0%)
Загрузка ... Загрузка ...

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  