В Новосибирске проложат трамвайные пути до автовокзала

Муниципальное предприятие Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» объявило аукцион на выполнение работ по проектированию и строительству трамвайных путей от трамвайного кольца на ул. Волочаевская до автовокзала на Гусинобродском шоссе.

Объявление о проведении аукциона размещено на сайте госзакупок. Стоимость контракта — более 61 млн рублей, из них свыше 38,3 млн рублей выплатят в текущем году, 23, 47 млн рублей — в 2022 году. Средства будут выделены из бюджета Новосибирска.

Подрядчик выполнит работы по сметной документации, технологическим и конструктивным решениям. Кроме того, он также проведет комплекс строительно-монтажных работ по реконструкции участка тепловой сети в пределах зоны трамвайного пути.

Протяженность новой ветки от действующих трамвайных путей до автовокзала «Восточный» составит 1 150 м одиночного пути. Точку примыкания новой линии к действующим путям разместят на перегоне между существующими остановочными пунктами «Автодром» и «Гусинобродское шоссе», на расстоянии не менее 10 метров от начала кривой входа в кольцо, или непосредственно на нем.

«Точное место расположения примыкания определить проектом», — сказано в документах. Там же сообщается, что завершить работы необходимо не позднее 31 декабря 2021 года.

Отметим, в контракте указано, что трамвайные пути проложат до автовокзала «Восточный» по улице Гусинобродское шоссе, однако такого автовокзала нет на карте Новосибирска.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что 18 августа движение трамвая №13 в Новосибирске закроется в 23 часа и возобновится в 5 часов утра следующего дня. Это связано с проведением ООО «Сибирская концессионная компания» работ в районе путепровода на улице Зыряновской.