Ребрендинг «Сибирских сетей»: успешный кейс или запоздалый шаг навстречу абонентам?

Ребрендинг «Сибирских сетей» был ожидаем еще после объединения оператора с «Норильсктелекомом» в 2015 году и, как следствие, значительно расширившейся географией присутствия. Тем более, что и главный конкурент оператора — «Новотелеком» — успешно провел смену фирменного стиля еще в 2018 году. Как эксперты рынка оценивают изменения — в материале «Континента Сибирь».

Новую визуальную концепцию разработала московская дизайн-компания ONY – обладатель «Каннских львов» и создатель айдентики для Яндекс.GO, Тинькофф и ряда других компаний. В «Сибсетях» не раскрывают стоимость ребрендинга, однако участники рынка считают, что с учетом выбранного подрядчика речь может идти от 6 млн рублей.

«Перед нами стояла задача создать образ передового локального провайдера, и мы старались не подвергаться влиянию каких-либо трендов, а найти что-то более «вечное». Провайдер, не работающий в масштабах всей страны, может позволить себе более человечную коммуникацию с меньшей дистанцией, его главная сила в том, что он знает свою аудиторию, ее конкретные боли и радости. Теперь «Сибсети» говорят: «Мы живем и работаем здесь, рядом с вами. Мы — соседи. Все вместе мы делаем наш дом/улицу/район/город/регион лучше», – пояснила замысел арт-директор дизайн-компании ONY Линда Косичкина.

Обновленный бренд «Сибсетей» стал более простым и современным. В названии и дизайне компания сохранила преемственность, чтобы отразить свой 17-летний опыт работы на рынке связи. «Характер обновленного бренда — в образе энергичного эксперта, но не отстраненного, а душевного, ценящего взаимопомощь и дружбу.

Логотип обрел лаконичную форму из простых линий — это метафора точки касания, и ее усиливает новый «персонаж» бренда, символ связи между клиентом и брендом — рука. Традиционный синий цвет сохранился в более насыщенном «цифровом» оттенке, который невозможно воспроизвести на печати, но который дает ощущение современного диджитального бренда в интернет-среде. Синий цвет дополняют зеленый, оранжевый, желтый и малиновый», – отметили в группе компаний. Провайдер также сократил свое название — теперь бренд будет называться «Сибсети», а не «Сибирские сети».

Как пояснил генеральный директор «Сибсетей» Александр Шиляев, изменения, запущенные в этом году, направлены на то, чтобы сместить фокус компании от продуктоцентричной к клиентоцентричной. Директор по маркетингу «Сибсетей» Максим Махеров также добавил, что ребрендинг – это старт изменений. «Меняется несколько измерений: и продукт, и сервис, и дизайн», – отметил Максим Махеров.

«Континент Сибирь» узнал мнения экспертов рынка. Среди них в том числе и бывшие директора по маркетингу «Сибсетей», которые обладают более комплексным пониманием ситуации.

Дмитрий Мишин, руководитель службы управления брендом «Электронного города»

– Не считаю корректным оценивать результаты работы коллег по телекоммуникационному рынку. Скажу лишь, что ребрендинг «Сибирских сетей» напрашивался давно, логотип существовал с середины двухтысячных годов и за это время претерпел лишь косметические изменения. В то же время значительно изменилась как визуальная среда, так и каналы коммуникации.

Сергей Вепренцев, основатель компании «Маркетика»

– То, что получилось – хорошая, современная визуализация бренда. Сокращение названия вполне соответствует трендам: жизнь убыстряется. Кстати, скорость вполне можно сделать главной идеей ребрендинга: краткое название, быстрое обслуживание, высокие скорости доступа. «Сибсети: быстрый оператор». Не до конца понял, почему выбран слоган «Взлетай», возможно дальше его раскроют в коммуникации. В целом стильно, модно, молодёжно.

Ирина Поддубная, основатель e-commerce клуба «Сибирь»

– Сокращение названия “Сибирские сети” до “Сибсетей” — это давно принятое решение, которое было на поверхности. Как абоненты, так и сотрудники внутри компании уже давно называют компанию “Сибсети”, поэтому ренейминг будет восприниматься как что-то естественное. Идея с рукой как элементом айдентики мне нравится, так как она хорошо запоминается и довольна гибкая с точки зрения обыгрывания графических элементов в будущем.

Смена логотипа довольно спорная. Новый лого проще и современнее – это факт, но мне не совсем понятен на какой сегмент аудитории был сделан фокус при введении обновлений, какие цели ставит компания по итогам ребрендинга, как будут транслировать обновления для аудитории. Важно чтобы ребрендинг был сделан не просто ради ребрендинга, а чтобы действительно компания изменилась по отношению к абоненту. Это покажет время, и я, как действующий абонент, вскоре смогу это увидеть и оценить. Это был долгий путь, и я поздравляю команду «Сибсетей» с переменами.

Эмиль Бубнов, основатель Digital-агентства MOROZ-Marketing

– Cложно дать оценку ребрендингу «Сибирских сетей», потому что мы не знаем две важных составляющих. Первая – какая реальная цель ребрендинга для бизнеса? Вторая – на основании чего разрабатывался ребрендинг?

Если верить информации из открытых источников, цель ребрендинга можно сформулировать так: сформировать образ «Передового локального провайдера с человечными коммуникациями». Для меня цель кажется размытой, я ее не понял, исходя из этого, цель и результат ребрендинга тоже.

Сама потребность в изменениях понятна. Сегодня дизайн, брендинг в первую очередь ориентируются на то, как бренд будет выглядеть в диджитал среде, а «Сибирские сети» в этом плане немного отстали.

Круто, что компания обратилась за услугами к профессионалам, а не стала делать ребрендинг собственными силами. Но разработанный образ бренда не имеет дифференциации, нет уникальности, его легко можно применить к любому другому провайдеру, так быть не должно.

Это скорее всего говорит о том, что компания не знает какие у нее есть сильные стороны в сознании клиентов, которые могли бы быть использованы для создания уникального образа бренда. Это к вопросу о том, на основании чего была разработана ключевая идея ребрендинга?

Важно помнить – чтобы закрепить новый образ в сознании целевой аудитории необходим значительный бюджет на продвижение. У «Сибсетей» более 30 городов, думаю, бюджета просто не хватит. Тогда возвращаемся к вопросу «Какова цель ребрендинга?» Пока складывается ощущение, что компания хочет соответствовать современным тенденциям в брендинге, немного обновится, без четкого понимания, как это должно решать задачи бизнеса. Могу предположить, что ребрендинг никак не повлияет на бизнес в целом.

Евгений Скрипник, основатель новосибирского агентства «Лайкзилла»

– Мне кажется, что в целом обновление пойдет скорее на пользу. Цвет стал более энергичным и модным, предыдущий был несколько скучноватый и серьезный, более подходящий какой-то консалтинговой компании. Тоже самое касается и дополнительных цветов. Единственное — есть вопрос к зеленому. Он не годится для того, чтобы писать им что-то на светлом фоне — получается слабочитаемо.

Что касается нового логотипа, то мне сложно его принять. Вероятно из-за того, что я работал в телекоме (Евгений Скрипник был директором по маркетингу «ВымпелКома» в Сибири — «КС») и видел слишком много обрезанных Ethernet-проводов в подъездах, а в свое время это была существенная проблема у операторов — хулиганство и конкурентное вредительство. Для меня логотип выглядит в первую очередь как два конца перерезанного кабеля, что дает очень нежелательные ассоциации для интернет-провайдера. Но это мое личное мнение. Думаю, большинство обычных людей даже не подумает об этом.

Элемент «руки» и его графическая проработка меня немного пугает. Я даже объяснить это толком не могу — но они какие-то грубые и чем-то похожи на щупальца. Мне это кажется отталкивающим, и в этот раз, боюсь, это не моя телеком-деформация. «Руки» бы я точно переделал.

“Континент Сибирь» приглашает к обсуждению ребрендинга «Сибирских сетей» в своей группе в Facebook.