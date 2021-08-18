Названы лидеры инвестиционного рейтинга Новосибирской области

Министерство экономического развития Новосибирской области обнародовало итоги инвестиционного рейтинга муниципальных районов и городских округов за 2020 год. Первенство среди городов принадлежит Бердску и Новосибирску.

Как сообщили в минэкономразвития региона, лидерами инвестиционного рейтинга Новосибирской области по итогам 2020 года стали Новосибирский, Ордынский, Тогучинский, Купинский и Черепановский районы, а также города Бердск и Новосибирск.

Участники рейтинга оценивались по ряду критериев, включая объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий, наличие крупных внебюджетных инвестпроектов, оборот малых и средних предприятий, количество субъектов МСП, воспользовавшихся финансовой поддержкой в рамках муниципальных программ и другим параметрам.

Согласно результатам оценки, в самом Новосибирске в 2020 году не было завершено ни одного крупного внебюджетного инвестпроекта, в то время, как в остальных городах области – по три-четыре. По 15 крупных инвестпроектов завершено в Тогучинском и Новосибирском районах. При этом областной центр вышел в абсолютные лидеры по количеству проектов на условиях ГЧП и концессий – 18 соглашений, в то время, как у других городов и районов это количество не превышает четырех.

Список лидеров инвестиционного рейтинга в сравнении с прошлым годом поменялся. По итогам 2019 года в числе победителей инвестсоревнования значились Сузунский, Карасукский и Краснозерский районы. Год спустя Сузунский район занял в рейтинге седьмое место, Краснозерский – десятое, а Карасукский – 14 место.

Напомним, в ноябре прошлого года на совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил о том, что, ни один крупный проект, реализуемый в Новосибирской области, несмотря на пандемию, не был остановлен. «Такая же установка и на 2021 год – несмотря на все объективные сложности, активную инвестиционную деятельность мы должны поддерживать всячески и всемерно», — добавил глава региона.