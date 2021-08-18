Новосибирским застройщикам расскажут о цифровизации сделок при продаже квартир

Закрытая конференция по цифровизации продаж застройщиков впервые пройдёт в Новосибирске. Ее организатором выступает Федеральная цифровая платформа Сделка.РФ при информационной поддержке ЕРЗ.РФ. Основная тема мероприятия – цифровая трансформация продаж девелоперов.

Бизнес-встреча по цифровизации продаж для застройщиков пройдёт 24 августа с 11:00 до 14:00 в зале «Стравинский» новосибирского отеля Marriott. В деловой программе мероприятия выступят основатель и директор платформы Сделка.РФ Борис Лепинских, руководитель подразделения продаж Новосибирского филиала компании Брусника Денис Гузенко, руководитель отдела продаж компании MACRO Иван Трифонов, директор компании Ремарк Дмитрий Севостьянов.

Эксперты рынка обсудят проблематику цифровой трансформации строительной отрасли в регионах России, на примере Новосибирска, разберут пошаговую модель цифровизации сделок и организации онлайн-продаж квартир, рассмотрят реальные кейсы автоматизации отдела продаж и особенности построения передовой IT-экосистемы.

По мнению организаторов конференции, мероприятие будет полезно собственникам строительных компаний, коммерческим директорам, руководителями отделов продаж и маркетинга. Участие в бизнес-завтраке бесплатное. Количество участников ограничено. Необходима предварительная регистрация (по тел.: +7 982 641-71-69, Ильяр Курманов).

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Сделка.РФ — российская цифровая платформа, которая автоматизирует покупку и продажу квартиры онлайн, превращая сделки с недвижимостью в полностью бесшовный процесс. Основана в 2018 году. Сервис позволяет пройти весь жизненный цикл сделки дистанционно: выпустить электронную подпись, подать заявку на ипотеку через единую анкету и подобрать условия с помощью ипотечного калькулятора, открыть аккредитив и/или эскроу-счёт, подписать ДДУ, пройти электронную регистрацию. Один из принципов работы платформы — облачная коллаборация участников: застройщик, банк, удостоверяющий центр и покупатель совместно работают над сделкой в режиме одного окна.