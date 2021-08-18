Райффайзенбанк установил систему быстрых платежей в магазинах крупнейшего сибирского ритейлера

Райффайзенбанк запустил сервис оплаты по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП) в трёх барнаульских магазинах сети «Мария-Ра», которая является одной из крупнейших торговых сетей в Сибирском регионе. Это первый проект банка по внедрению системы в сфере розничного ритейла в Западной Сибири.

Как уточняет пресс-служба банка, сервис доступен в супермаркетах, где установлены кассы самообслуживания.

Интеграция с СБП позволяет клиентам «Марии-Ра» оплачивать покупки по QR-кодам с помощью смартфона. Для этого необходимо выбрать способ оплаты «через СБП» на кассе самообслуживания и отсканировать предложенный QR-код. После этого нужно подтвердить операцию в мобильном приложении своего банка, поддерживающего соответствующий способ оплаты.

Средства поступают на счёт магазина в течение 15 секунд, после чего покупатель получает кассовый чек. Стоит отметить, что оплата через СБП бесплатна.

Кассы самообслуживания и программное обеспечение соответствующего оборудования – технические новинки для сети «Мария-Ра». Как отмечают представители Райффайзенбанка, именно поэтому реализация проекта по внедрению СБП в супермаркетах началась с этого направления.

По мнению экспертов, кассы без продавцов в первую очередь выбирают те покупатели, которым важна скорость обслуживания, а также те, кто оценил удобство бесконтактных способов оплаты.

«Для нашей компании всегда было важно предоставлять покупателям самые актуальные современные решения. Это касается всех сфер нашей работы: ассортимента товаров, дизайна магазинов, новых сервисов и услуг, а также способов оплаты покупок. Проект, реализованный совместно с Райффайзенбанком, позволил сделать процесс совершения покупки в наших магазинах еще более удобным», — отметила и.о. директора по маркетингу «Мария-Ра» Леся Колтакова.

Благодаря реализации проекта «Мария-Ра» сможет повысить скорость, удобство и безопасность обслуживания клиентов, а также снизить комиссию по эквайрингу в несколько раз до 0,4%. Новый сервис оплаты – ещё одно подтверждение технологического лидерства компании в сфере продуктового ритейла.

«В направлении розничной торговли скорость и удобство – одни из самых важных составляющих успеха. Внедрение сервиса СБП на кассы самообслуживания «Марии-Ра» позволит быстро увеличить долю оплат новым способом, поскольку покупатели своевременно узнают об этой возможности. Интерфейс касс будет выдавать простую и понятную информацию об оплате по QR-коду. Уверен, что клиенты сети по достоинству оценят новый способ оплаты покупок, – рассказал руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Илья Шаталов. — Мы рады стать долгосрочным партнёром в части платежных решений для компании «Мария-Ра» и надеемся на дальнейшее развитие проекта».

Сейчас сервис оплаты по QR-коду доступен в трёх магазинах «Мария-Ра» в Барнауле. Проект будет расширяться, и в ближайшее время функциональность оплаты по СБП будет реализована во всех магазинах сети, где работают кассы самообслуживания.

«Мария-Ра» входит в топ-15 крупнейших продовольственных компаний России. Сейчас сеть насчитывает 1 215 магазинов в пяти регионах Сибири — Алтайском крае, Республике Алтай, а также Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.