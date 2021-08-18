Главный инженер НЗХК: «Безопасность — это культура производства»

На территории Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) прошли ежегодные тактико-специальные учения. Предприятие обеспечивает высокую надежность производства, однако, по мнению руководства завода, защищенность на объекте формируется, в том числе, за счет формирования культуры безопасного поведения сотрудников.

Новосибирский завод химконцентратов — город в городе, где кипит жизнь, и есть своя инфраструктура. Предприятие обеспечивает комфортное нахождение работников внутри объекта на всех уровнях — от создания удобств в виде транспорта на территории и благоустройства площадок, до обеспечения медицинской, психологической помощью, а также стабильной работы на важнейших объектах производства. Площадь территории завода достигает 120 га, на нем трудятся более 3 тыс. человек. Поддержать порядок и безопасность на НЗХК — непростая задача, однако из года в год руководству предприятия удается достигнуть поставленной цели.

Ежегодно на территории НЗХК проводятся тактико-специальные учения, на которых руководство завода проверяет готовность персонала и взаимодействующих с предприятием сторонних организаций к чрезвычайной ситуации (ЧС), и каждый раз новые учения отличаются от предыдущих.

«Оператор сообщил, что получил сигнал о превышении ПДК на складе кислот, где происходит перекачивание азотной кислоты в цистерны», — слышится голос. Работники лаборатории радиационной безопасности и промсанитарии проводят химическую разведку, среди сотрудников склада есть пострадавший.

Через пять минут, ревя сиренами, к зданию подъезжает машина специализированной пожарно-спасательной части(СПСЧ) №1, обеспечивающей пожарную безопасность НЗХК: пока первое звено эвакуирует пострадавшего, второе изолирует жидкую фазу аварийно-химически опасного вещества (АХОВ) пеной и ставит водяную завесу для прекращения осаждения вредных паров.

Закончив работу, сотрудники СПСЧ покидают место ЧС и едут на площадку специальной обработки, передав пострадавшего дежурному персоналу центрального здравпункта предприятия — медики оказывают помощь потерпевшему и эвакуируют его в лечебное учреждение. Уже осенью текущего года в сфере безопасности предприятия произойдут изменения: пожарно-спасательную часть переведут на территорию завода, тем самым увеличив оперативность реагирования службы.

«На данный момент у нас нормативное прибытие — не более пяти минут в любую точку предприятия. Не важно, на какой удаленности находится здание, — отметил руководитель СПСЧ №1 Тимур Хамзин. — Территория завода протяженностью порядка 2 км в одну и другую сторону. Это основная площадка, однако, есть и другие. В подразделении работают ежесуточно 18 специалистов — три отделения, которые готовы среагировать на возможную чрезвычайную ситуацию на предприятии. У нас хорошо налажено взаимодействие с руководством завода — мы постоянно находимся на контакте и оперативно решаем любые возникающие вопросы».

Если в первой части учений проверялась готовность к ЧС работников и служб предприятия, то во второй оценивались навыки сторонних взаимодействующих организаций, с которыми НЗХК заключил договор. Им предстояло отработать химическую аварию — на пути движения водитель автомобиля, загруженного соляной кислотой, не справился с управлением и опрокинул технику в кювет, в результате чего химическое вещество разлилось по округе. Человек застрял в обломках машины.

Специальная аварийная бригада Новосибирского завода химконцентратов оперативно прибыла на место и оградила территорию. Работники бригады вытащили пострадавшего, оказали первую помощь и передали его в медицинский пункт. Ликвидировать химические последствия инцидента должна аварийно-спасательная служба «НТЦ Экологическая безопасность Сибири». Сотрудники аварийно-спасательного формирования локализовали жидкую фазу кислоты водой и провели нейтрализацию кальцинированной содой. Во время работы они были в разных костюмах химзащиты: внутри огражденной территории люди находились в желтых костюмах, за ней — в красных.

«Это костюмы для ликвидации химической аварии. Желтые костюмы — закрытого типа, в зоне аварии можно работать только в них. В красных костюмах работают специалисты за опасной зоной, —пояснил руководитель аварийно-спасательной службы «НТЦ Экологическая безопасность Сибири» Сергей Бутов — Мы сотрудничаем много лет с НЗХК. Договор с предприятием заключается для выполнения задач при ликвидации аварий по газоспасению и другим».

Он добавил, что специалисты службы ежегодно участвуют в учениях совместно с заводом и изучают здания предприятия — это необходимо для того, чтобы личный состав организации знал объект, характеристики, его особенности. Ознакомление повышает уровень оперативного реагирования, а значит — безопасность.

«Кроме НЗХК, мы работаем, в частности, с Чкаловским заводом. У нас порядка 500 объектов по Новосибирску и Новосибирской области — от небольших до самых крупных», — добавил Бутов.

Учения — неотъемлемая часть работы предприятия. Они позволяют отточить навыки работников и изучить приемы действий, повысив безопасность.

«Наш персонал постоянно участвует в учениях. Сотрудники получают теоретические знания, а также навыки, которые в критических ситуациях позволяют действовать безошибочно», — сказал заместитель генерального директора НЗХК, главный инженер НЗХК Сергей Буймов.

Кроме ежегодных масштабных мероприятий, направленных на проверку навыков работников и сторонних организаций при ЧС, внутри подразделений НЗХК каждый месяц проходят специальные учения. Это позволяет держать существующий уровень безопасности на предприятии.

«Мы постоянно модернизируем наше производство — сегодняшние материалы и технологии позволяют перешагнуть на новый уровень безопасности в отношении того, что было 20-30 лет назад. Появляются безлюдные технологии. Убрать человека с опасного объекта, чтобы у него было минимум воздействия вредных факторов — значит, повысить безопасность», — отметил Буймов.

На предприятии существует многоступенчатая система контроля за соблюдением норм и правил охраны труда и здоровья работников, и любые отступления от неё служат предметом серьезного анализа, и проведение учений, модернизация производства — это одни из них.

Новосибирский завод химконцентратов входит в состав Топливной компании Росатома ТВЭЛ, которая в этом году отмечает своё 25-летие. Так как к вопросам безопасности в атомной отрасли всегда уделялось повышенное внимание, проведение регулярных учений является важным элементом этой системы. По инициативе Топливной компании в последние годы НЗХК реализует программу культуры безопасного поведения. Она направлена на то, чтобы сотрудник осознанно вел себя не только на производстве, но и в быту.

«Это направление позволяет нам поднять новые ресурсы — от обучения персонала, до принятия человеком этой культуры. Он должен понимать, что если сел в машину, то должен пристегнуть ремень, вышел на улицу — взял с собой зонт и переходит улицу только на зеленый сигнал светофора. Мы стараемся привить это внутри предприятия, и я не знаю, что важнее в этом словосочетании — культура или безопасность? Сейчас они неразделимы, ведь культура — это безопасность, а безопасность — культура. Ее можно соблюдать формально или принять и выполнять действия осознанно. Мы занимаемся развитием и вовлечением сотрудников в эту программу в течение 10 лет. Это непростой и постепенный процесс, однако, предприятие активно движется в этом направлении», — сказал Буймов.

Культура безопасного поведения особо актуальна в период развития пандемии коронавирусной инфекции — осознанность в вопросе защиты собственного здоровья и здоровья окружающих является одной из составляющих, формирующих безопасность производства. Первые прививки от COVID-19 на предприятии сотрудники поставили в феврале, и на сегодняшний день около 62% работников завершили вакцинацию. На заводе продолжают прививать оставшийся персонал и начали ревакцинацию — вторая волна прививок стартовала в августе.

«У нас сначала были рекомендации о вакцинации 40% сотрудников, позже — 60%. Я думаю, что мы и дальше будем поднимать уровень вакцинированности персонала и работать с людьми», — добавил главный инженер НЗХК.

Учения Новосибирского завода химконцентратов длились несколько часов, однако этого времени хватило, чтобы оценить уровень навыков и взаимодействия персонала и подразделений.

«Благодарю всех за проведение учений и участие. В результате мероприятия мы обратили внимание на некоторые недостатки, однако их я оцениваю как наши возможности. Мы обязательно их учтем при подведении итогов, оформлении документов и проведении новых учений. Цели считаю достигнутыми», — обратился к участникам мероприятия Сергей Буймов.