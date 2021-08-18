Экс-представителю губернатора Алтайского края дали условный срок за мошенничество

Суд в Алтайском крае признал виновной в мошенничестве бывшего представителя губернатора в региональном заксобрании Стеллу Штань, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Чиновницу приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Экс-представителя губернатора и правительства Алтайского края в Законодательном собрании региона Стеллу Штань задержали за взятку в особо крупном размере 1 апреля. Ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). В мае Штань отпустили под домашний арест.

Следствием и судом установлено, что с 2010 по 2015 год в фактической собственности Штань имелось нежилое помещение, которое она решила продать. Недвижимостью заинтересовалась директор частного детского сада Happy Babby в Барнауле Елена Воротникова, однако у нее не хватало денег для покупки в рамках выполнения условий долевого финансирования по госпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

Женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. Их предоставили в Главное управление образования и молодежной политики края, на основании чего получили субсидии в размере 14 млн рублей из федерального бюджета.

«В дальнейшем, денежными средствами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью более 415 квадратных метров», — отмечает в сообщении старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

В отношении Воротниковой суд ранее вынес приговор и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тыс. рублей. В начале предварительного следствия экс-представитель губернатора Алтайского края в Заксобрании вину не признавала, однако позже созналась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме.

«Следователем СК в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации, на ее имущество стоимостью более 4 миллионов рублей наложен арест», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что бывший глава департамента физкультуры и спорта правительства Новосибирской области Валерий Яров, проходивший фигурантом по делу о взятке, возглавил научно-экологический центр «Сибкарбон».