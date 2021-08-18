Сибирская венчурная ярмарка пройдёт вместе с форумом «Технопром-2021» в Новосибирске

XV Сибирская венчурная ярмарка пройдёт в новосибирском экспоцентре 25-26 августа во время проведения международного форума «Технопром-2021». В рамках традиционного мероприятия в сфере инновационного бизнеса и подходов к инвестированию запланирован питчинг проектов, прошедших предварительный отбор, а также деловой форум.

Организаторы Сибирской венчурной ярмарки – Новосибирский областной инновационный фонд и Российская ассоциация венчурного инвестирования при активной поддержке министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, Сибирская венчурная ярмарка — значимое события для инновационного сообщества региона. Глава ведомства напомнил, что мероприятие позволяет начинающим компаниям привлечь инвесторов для реализации проектов.

«Пожалуй, самое главное, что даёт участие в Сибирской венчурной ярмарке, – это возможность получить от ведущих экспертов страны, а иногда и от иностранных специалистов, профессиональную оценку проекта, его потенциала и, конечно, рекомендации по его развитию. Такая экспертиза позволит стартапам выйти на новый уровень, совершить существенный скачок в работе на высокорисковом рынке инновационных продуктов», — цитируют организаторы Алексея Васильева.

В питчинге проектов примут участие 25 компаний, всего же на стадии отбора в июне поступило 40 заявок. О возможностях Сибирской венчурной ярмарки Новосибирский областной инновационный фонд проинформировал специалистов Биотехнопарка, центра комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес», Академпарка, агентства инвестиционного развития, торгово-промышленной палаты, а также ведущих вузов региона.

По словам директора Новосибирского областного инновационного фонда Александра Николаенко, примерно треть заявок поступила от вузов и научных институтов, что стало результатом работы фонда с институтами развития. Половина участников в своё время прошли акселерационную программу «Бизнес-ускоритель «А:СТАРТ» в Академпарке, где получили навыки по упаковке проектов. Как отметил директор фонда, уже тогда они выделялись на стадии отбора.

«В этом году мы ввели новое условие для отбора участников ярмарки: проекты должны иметь завершенную стадию НИОКР. Когда есть прототип продукции, это интереснее, чем идея на стадии разработки. Ещё мы давали дополнительные баллы компаниям, которые участвовали в различных акселерационных программах или получали гранты от внешних институтов развития, например, Фонда содействия инновациям (фонд Бортника). Всё это помогло в значительной мере обновить и усилить состав участников XV Сибирской венчурной ярмарки», — рассказал Александр Николаенко.

Питчинг пройдет в гибридном формате: часть жюри лично приедет на Сибирскую венчурную ярмарку, ещё часть будут оценивать проекты в онлайн-режиме. Это позволит собрать топовых экспертов со всей страны. По итогам работы судьи определят победителей.

«В первую очередь эксперту нужно задаться вопросом: существует ли реальная потребность в продукте на рынке? Затем мы смотрим на потенциальный объём рынка для разрабатываемого сервиса, на желание инвестировать в проект, на уровень конкурентных преимуществ и уникальность, а именно, сложно ли повторить это техническое решение. Кроме того, при оценке важна степень зрелости продукта, насколько проработана стратегия продаж и наличие реальных заказчиков у проекта», — рассказал о критериях оценки проектов заместитель руководителя фонда Softline Venture Partners, член судейского жюри Дмитрий Поляков.

Деловая часть XV Сибирской венчурной ярмарки состоит из восьми площадок. Центральное место занимает пленарная дискуссия «Венчурный рынок РФ – 21 век, 21 год: новые правила», которая пройдет 26 августа, в 11.00, в зале экспоцентра №5. В рамках обсуждения федеральные и региональные эксперты обсудят законодательные изменения 2021 года, способы привлечения инвестиций и использование международного опыта. Модератором выступит директор по развитию венчурного фонда Kama Flow Евгений Борисов.

«Мы будем подводить итоги развития отрасли за три квартала 2021 года. Инновационная отрасль сейчас существует в условиях трансформации из-за ковидных ограничений и новых рыночных трендов. Здесь важно зафиксировать приоритеты действующих инвесторов и определиться с вектором развития и направлениями, представляющими наибольший инвестиционный интерес. Это будет саммари, которое показывает, как живёт индустрия: отраслевые тренды, возможности привлечения капитала и все аспекты, связанные с развитием отечественной инвестиционной индустрии как части глобального венчурного рынка», — прокомментировал соорганизатор Сибирской венчурной ярмарки, координатор Российского венчурного форума Игорь Гладких.

Напомним, накануне в правительстве России утвердили программу международного форума «Технопром-2021» в Новосибирске.

Дискуссионные площадки XV Сибирской венчурной ярмарки: «Инвестиции в FoodTech: разбор кейсов». Модератор – Анна Ненахова, директор по инновациям «Уралхим-инновация», 25 августа, 16:30, питч-зона Павильон В; «Клубы бизнес-ангелов: стартап, внимание, марш!». Модератор – Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда Сколково, 25 августа, 18:00, зал №5; «Преодолеваем долину смерти: эдвайзер? ментор? консультант?». Модератор – Илья Ивахин, московский ментор стартапов, 25 августа, 18:00, питч-зона Павильон В; «Молодежное технологическое предпринимательство: драйв VS компетенции. Настройка экосистемы». Модератор – Вениамин Кизеев, партнер стартап-студии «Открытые инновации», 26 августа, 12:30, зал №5; «Взаимоотношения «инвестор – предприниматель»: юридические аспекты». Модератор – Дарья Носова, управляющий партнер юридической практики FinTech, 26 августа, 12:30, питч-зона Павильон В; «Стартап и глобальный рынок: что? где? когда?». Модератор – Юрий Федоткин, управляющий партнер Expanse Capital, 26 августа, 15.00, питч-зона Павильон В; «Инвестиции в Hardware, Robotics, Промтех: разбор кейсов». Модератор – Евгений Борисов, директор по развитию венчурного фонда Kama Flow, 26 августа, 15.00, зал №5.