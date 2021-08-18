В конце августа в Новосибирске пройдет XV Сибирская венчурная ярмарка, крупнейшее в федеральном округе межотраслевое мероприятие в инновационной сфере. На площадке новосибирского Экспоцентра соберутся молодые стартаперы и опытные эксперты по венчурным инвестициям. В программе Сибирской венчурной ярмарки запланированы питчинг проектов, мастер-классы по бизнес-компетенциям и дискуссии на трендовые темы в инновационном развитии. Один из ключевых экспертов ярмарки – генеральный директор венчурного фонда Softline Venture Partners ЕЛЕНА ВОЛОТОВСКАЯ. В интервью «Континент Сибирь» она рассказала о многообещающих российских проектах и последних тенденциях в венчуре и инноватике.

Справка. Елена Волотовская пришла в компанию Softline в июне 2009 года на должность директора по связям с институциональными инвесторами. С 2010 года занимает должность директора по инвестициям. C 2003 года работала коммерческим директором в группе компаний «Альтаир». C отличием закончила Государственный университет управления. В 2006 году получила степень кандидата экономических наук, а также в 2008 году степень MBA университета Hayward в Калифорнии, США. Специализация – финансы.

– Мы продолжаем жить в эпоху пандемии. В ней, помимо минусов, есть и позитивные моменты: быстро стали развиваться отдельные ниши – онлайн-образование, цифровой ритейл, логистика последней мили. Как вы считаете, стартапы, возникшие на волне коронавируса, привлекательны сейчас для инвестиций, или они станут ненужными в постковидную эпоху?

– Отката в офлайн даже после окончания пандемии не будет, поэтому они останутся жизнеспособными. Всегда сохраняется вероятность появления нового вируса или еще одной волны COVID-19. Никто не станет делать ставки на офлайн при возможности работать в онлайне. В магазинах, о которых вы упомянули, теперь в любое время можно оформить заказ или, выбрав продукт, отложить его в корзину. Я вижу пользу не только для клиентов онлайн-канала продаж – здесь еще глубокая аналитика всех процессов и грамотная работа с данными. В итоге сервис персонализируется и, отталкиваясь от предыдущих покупок, предлагает клиенту то, что ему подходит.

– Какие новые ниши, появившиеся благодаря коронавирусу, потенциально интересны Softline Venture Partners?

– Все, что связано с цифровизацией. Она неизбежна, пандемия лишь подстегнула ее, и мы всегда стараемся думать наперед. Хороший пример – IT-компания ElectroNeek, которая использует программных роботов для автоматизации рутинных процессов: создания и отправки отчетов, поиска и структурирования тендеров, анализа клиентской базы, распознавания документов, обработки счетов и актов. Компания привлекла $20 млн от синдиката инвесторов теперь стоит 100 млн долларов. Мы поддерживаем проект с 2019 года. В тот момент инвестиции были направлены на развитие программных решений компании и позволили ей закрепиться на российском и зарубежном рынках.

Переход на удаленку заставил руководителей искать новые механизмы для контроля сотрудников. Побороть лень, проконтролировать распределенные команды, защитить информацию и выявить инсайдеров можно, изучая историю общения с клиентами, браузера, время, проведенное на развлекательных сайтах и в различных приложениях. Наша портфельная компания «Стахановец» показывает экраны сотрудников в реальном времени. Интерес к продуктам компании «Стахановец» с марта 2020 года увеличился в 10 раз, а сам факт контроля с помощью такого софта мотивировал 27% респондентов на более качественную работу из дома.

Вообще каждый день – это новый вызов. Цифровые решения помогают бизнесу адаптироваться к любым решениям. Даже при наличии базовых сайтов постоянно появляются идеи по их модернизации или потребность в новых сервисах. Недавно в Москве снова закрывали рестораны, и находчивые рестораторы размещали у входа в заведение наклейку с QR-кодом, чтобы посетители могли отсканировать ее, посмотреть меню и сделать заказ, не заходя внутрь заведения. Затем и сервисы по доставке продуктов начали внедрять новые опции: например платить кафе и ресторанам по 5 тыс. рублей за каждого сотрудника, который будет подрабатывать курьером.

– С точки зрения венчурного инвестора, инноватика получила в коронавирусную эпоху море возможностей или «делай проверенное – не прогоришь»?

– Инноватика получила новые возможности и увеличила горизонты. Появились новые потребности, новые запросы, отвечая на которые, бизнес создает успешный продукт. Если раньше цифровые сервисы были просто приятной опцией вроде возможности заказать товары онлайн, если не можешь прийти в обычный магазин, то сейчас, если у вас нет онлайн-платформы, проект вряд ли ждет большой успех и тем более масштабирование. Чтобы дать своей аудитории качественный сервис, нужно перейти в онлайн.

Рынок безналичных платежей продолжает расти. Соответственно, растет спрос на продукты, которые обеспечивают безопасность данных. Кибербезопасность становится базовой потребностью в современном мире.

– Рынок безналичных платежей, скорее, нет, а кибербезопасность – да, причем с точки зрения защиты пользовательской информации. Ущерб от действий хакеров по всему миру огромный, и с каждым годом он увеличивается. Мы смотрим на различные сервисы, помогающие выявить слабые места в программном обеспечении. Нам интересен широкий спектр компаний-разработчиков, и отечественных, и зарубежных с российскими основателями.

– Чем привлекательна Сибирь? Чего, по мнению венчурных инвесторов, не хватает местным стартапам?

– Исторически Сибирь – один из крупнейших научных центров России, а кадровый потенциал региона во все времена стоял в одном ряду с Санкт-Петербургом и Москвой. В регионе образовалось сильное технологическое комьюнити, которое позволяет тестировать прорывные бизнес-модели и не отставать от мировых трендов. Конечно, как и во всей стране, в регионе не хватает внутреннего спроса, и, чтобы быть успешными, команды вынуждены выходить на международный рынок и выдерживать конкуренцию со всем миром. Однако в этой борьбе за клиента выигрывают все: и пользователи, получающие более качественный сервис, и компании, развивающие свои компетенции. Меня радует, что все больше проектов с сибирскими корнями добиваются успеха.

– Можете привести примеры таких успешных проектов сибирских предпринимателей?

– Один из ярких примеров – компания InDriver, российский сервис заказа такси. После пяти лет развития в Сибири и на Дальнем Востоке сервис вышел на рынок 33 стран мира и попал в глобальный топ-10 приложений по числу скачиваний.

Ещё один пример наиболее успешного развития среди сибирских стартапов – это iFarm, производитель тепличных комплексов и ферм, позволяющих выращивать растения без солнечного света. В современном мире, где идет активная урбанизация и меняются климатические условия, такой продукт однозначно будет востребован на зарубежных рынках.

– Softline Venture Partners интересны эти направления?

– Softline Venture Partners вкладывались в InDriver и iFarm?

– Нет.

– Почему?

– InDriver даже не рассматривали. С iFarm общались, но это не наш фокус. Мы не сможем привнести в проект дополнительную ценность, потому что больше специализируемся на IT-сервисах и IT-продуктах.

– Учитывая, что компания Softline – глобальный поставщик IT-решений и сервисов, интересно ваше отношение к аналогичным отечественным продуктам. Российский софт конкурентоспособен на мировом рынке?

– Российские разработчики – одни из лучших в мире. Они регулярно радуют своими успехами. Яркий пример– стартап, основанный в 2009 году Русланом Фазлыевым. Он создал платформу Ecwid, с помощью которой можно без написания кода быстро создать действующий онлайн-магазин. Сейчас этой платформой пользуются 200 тыс. человек почти в 200 странах мира. В июне 2021 года стало известно, что Ecwid за 500 млн долларов купила канадская компания Lightspeed.

Другой пример – основанный россиянами NFT-маркетплейс Rarible. Он привлек более 14 млн долларов из американских фондов. Площадку ежемесячно посещают 460 тыс. уникальных пользователей. Сейчас это вторая по обороту NFT-площадка в мире.

– Есть информация, что Softline Venture Partners запускает проект международного клуба бизнес-ангелов. Расскажите об этой идее.

– Действующие технологические гиганты, такие как Google и Facebook, начинали с того, что в них инвестировали бизнес-ангелы. У нас в стране это движение только зарождается, и ему нужна поддержка, например в виде грантов и налоговых вычетов, при этом бизнес-ангелы помогут продвигать проекты за рубеж. Международный клуб бизнес-ангелов обеспечит прозрачность сделок, благодаря консолидированному вхождению участников в капитал приобретаемых компаний, и повысит эффективность работы инвесторов.

Мы начинаем с двух стран – Финляндии и Сингапура. В этих государствах сильное предпринимательское сообщество сложившиеся отношения с торговыми представительствами России. Торгпредства станут нашими точками опоры.

В международный клуб будем принимать всех потенциальных инвесторов, у которых отсутствуют проблемы с законом, а имеющийся капитал легален. Результативность работы в международном клубе бизнес-ангелов будем измерять двумя критериями: премией от финансовых инвестиций и продвижением российских технологий за рубеж.

– Что будет с венчурным инвестированием и инновационной сферой в России после коронавируса? Какие ожидания, ощущения, прогнозы?

– Цифровая индустрия стала быстро развиваться из-за событий 2020 года. Если раньше у компании уходило несколько месяцев только на проработку цифровой стратегии, то теперь за три месяца нужно подтвердить бизнес-гипотезу об успешности проекта, собрать прототип и даже начать тестирование продукта.

Будет развиваться и экосреда для технологических стартапов. Надеемся, в этом помогут международный клуб бизнес-ангелов и площадка IT Works!, созданная для взаимодействия российских и зарубежных стартапов и инвесторов. Не будем забывать и об акселераторах. Сейчас завершается работа в рамках четвертого IT-акселератора Softline Venture Partners и «Опоры России», который в этом году называется #Way2A. Он нацелен не только на прокачку актуальных навыков, например по презентации, но и помогает стартапам находить инвесторов, заказчиков и расширять каналы продаж.

Уинстон Черчилль однажды сказал: «Империи будущего будут империями разума». Это значит, что потребность в новых технологиях в России продолжит расти. Я уверена, что впереди нас ждет много перспективных проектов, которые мы с удовольствием поддержим.