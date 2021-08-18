Находившийся под следствием экс-глава департамента правительства Новосибирской области займется экологией

Проходивший фигурантом по делу о взятке бывший глава департамента физкультуры и спорта правительства Новосибирской области Валерий Яров возглавил научно-экологический центр «Сибкарбон», который займется мониторингом загрязнения окружающей среды.

Сведения о регистрации автономной некоммерческой организации «Научно-экологический центр «Сибкарбон» (НЭЦ «Сибкарбон») внесены в ЕГРЮЛ. Сведения об учредителях предприятия в карточке компании отсутствуют, сайт компании находится в разработке. Основным видом деятельности компании указан мониторинг загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц. Возглавил «Сибкарбон» бывший глава департамента физкультуры и спорта правительства Новосибирской области Валерий Яров.

Напомним, в апреле 2012 года теперь уже бывший чиновник был задержан по подозрению в получении взятки от руководителя новосибирского клуба пляжного волейбола «Сибирь-Волей». По версии следствия, деньги передавались за бюджетное финансирование команды. Валерию Ярову инкриминировали ст. 290 УК РФ, однако адвокат главы департамента утверждал, что деньги от спортсменов требовал от имени чиновника знакомый Ярова. Валерий Яров провел больше трех лет под следствием и полгода в тюрьме. В 2015 году уголовное дело в итоге было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. За экс-чиновником было признано право на реабилитацию и компенсацию нанесенного ущерба.

Пока неизвестно, связана ли новая компания «Сибкарбон» с карбоновым полигоном, который планируется построить в Новосибирской области в рамках федерального проекта минобрнауки РФ. Такие полигоны в «пилотном» режиме создаются в ряде регионов России для изучения влияния сельскохозяйственной деятельности на выбросы углекислого газа в атмосферу. Ранее сообщалось, что активное участие в создании новосибирского карбонового полигона примет НГУ. По данным ЕГРЮЛ, «Научно-экологический центр «Сибкарбон» зарегистрирован по адресу Морской проспект, 2 в Академгородке. В этом же здании расположены структуры СО РАН и Сибирское территориальное управление минобрнауки.

Валерий Яров родился в Новосибирске, мастер спорта СССР по стендовой стрельбе, победитель и призер всероссийских и международных соревнований. С отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище, командовал спортивной ротой. Департамент физической культуры и спорта правительства Новосибирской области возглавлял с декабря 2009 года.