Бывшему новосибирскому парламентарию реструктуризируют долги

Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным требование банка «Траст» о признании несостоятельным бывшего депутата Законодательного собрания региона Евгения Коновалова, бизнес которого связан с известным застройщиком, компанией «Строймастер».

Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованными требования банка «Траст» к Евгению Коновалову, в отношении должника будет введена процедура реструктуризации долгов. Определение опубликовано на официальном сайте арбитража. Итоги процедуры будут рассмотрены на судебном заседании 31 января 2022 года.

Напомним, с требованием признать Евгения Коновалова банкротом «Траст» обратился в суд в конце июня текущего года. Сумма исковых требований банкиров составляет более 670 млн рублей. В феврале текущего года арбитраж удовлетворил иск «Траста» к Евгению Коновалову на эту же сумму. Банк в рамках погашения кредита требовал взыскать с должника 100% уставного капитала учрежденной им компании «Ипсилон», которая также находится в процессе наблюдения с декабря прошлого года.

Евгений Коновалов был депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от фракции КПРФ, работал в шестом созыве, член комитета по строительству, ЖКХ и тарифам. В новый состав парламента в прошлом году он не баллотировался. Бизнес Евгения Коновалова связан с известной компанией «Строймастер», возводившей «Нарымский квартал».