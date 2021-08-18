В Кировском районе Новосибирска возобновлено строительство детского сада

Детский сад в Кировском районе Новосибирска планировалось ввести в эксплуатацию в декабре этого года, но из-за проблем с финансированием строительство было приостановлено. Разрешение ситуации взял под контроль депутат Госдумы Виктор Игнатов.

Для Кировского района Новосибирска проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях особенно актуальна: территория активно застраивается, растет число жителей, детей становится больше. Новый детский сад на 265 на улице Шевелева мест должен был стать вторым в микрорайоне Просторный и снизить нагрузку на единственный действующий здесь детсад.

«В Кировском районе в последнее время построено много детских садов, но в Просторном действует пока только один, а потребность в местах огромная. Люди постоянно к нам обращаются с вопросом «когда еще откроют детские сады?». Сегодня им приходится возить детей на Северо-Чемской жилмассив, на Оловозаводскую», – рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вениамин Пак.

По плану сдача детского сада планировалась в декабре 2021 года, но в мае финансирование строительства неожиданно прервалось, застройщик был вынужден прекратить работы. Проблему взял под контроль депутат Государственной думы Виктор Игнатов. Вместе с представителями подрядной организации и Управлением капитального строительства и профильного департамента мэрии Новосибирска он посетил проблемный объект.

«Мы договорились о том, что в ближайший месяц будут выполнены главные работы: внешние сети, в первую очередь, канализация. Это то, что существенно сдерживает реализацию проекта и ввод детского сада в эксплуатацию, потому их нужно завершить до наступления холодов. Нас заверили, что в конце этой недели выходит дополнительный субподрядчик непосредственно для выполнения этих работ, в течение месяца канализацию завершат. По мере осуществления работ, связанных с благоустройством, будет выполнено водоотведение и ливневая канализация. Если это сделать, то, поскольку садик к теплу уже подключен, работы по отделке, установке мебели и технологического оборудования могут выполняться уже в теплом контуре – в октябре-ноябре», – рассказал Виктор Игнатов.

Между управлением капитального строительства и подрядчиком достигнута договоренность, что пока все работы подрядчик выполнит за свой счет, фактически в кредит. Долги перед ним город закроет сразу после получения положительного решения госэкпертизы. Со своей стороны, по словам депутатов, «Единая Россия» постарается максимально ускорить этот процесс. Ориентировочно решение должно быть выдано в середине сентября.

Напомним, что в 2020 году в Новосибирской области дефицит в дошкольных образовательных учреждениях был снижен на 3200 мест: было сдано 16 новых детских садов. Ввод новых объектов образования в регионе продолжается: в 2021 году было запланировано создание еще порядка 1800 мест для дошкольников, что позволит сократить дефицит мест и закрыть вопрос обеспеченности детскими садами детей от 3 до 7 лет.