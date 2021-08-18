Новосибирский 13-й трамвай приостановит движение из-за строителей четвёртого моста

Движение трамвая №13 в Новосибирске 18 августа закончится на час раньше. Это связано со строительными работами в районе прохождения его маршрута, которые ведёт застройщик четвёртого моста через Обь.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 18 августа движение трамвая №13 в Новосибирске закроется в 23 часа и возобновится в 5 часов утра 19 августа.

«Это связано с проведением ООО «Сибирская концессионная компания» работ в районе путепровода на улице Зыряновской», — пояснили в муниципалитете.

Движение трамвая из-за строительных работ также приостанавливалось с 23 часов 17 августа до 5 часов утра 18 августа.

Согласно расписанию, последнюю остановку трамвай делает в 00.00.

«Сибирская концессионная компания», входящая в группу ВИС, строит четвёртый мост через Обь в Новосибирске. Концессионное соглашение по возведению объекта правительство региона подписало с компанией в 2017 году. Работы стоимостью 37,2 млрд руб. (без учёта НДС) стартовали в 2019 году, их планируется завершить в 2023 году.

Ранее также сообщалось о том, что на Вокзальной магистрали в Новосибирске ликвидируют парковочные места ради обустройства выделенной полосы общественного транспорта.