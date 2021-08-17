Застройщик ЖК «Тихомиров» рассказал, за что комплексу присвоено звание «Лучший небоскрёб России»

На прошлой неделе застройщик ЖК «Тихомиров» провел мероприятие для своих клиентов и партнеров. Девелопер проекта рассказал о том, что позволило компании победить в федеральном конкурсе Urban Awards и чем отличается городская резиденция от ЖК бизнес-класса.

Премия в области нового строительства и территориального развития Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. В этом году в номинации «Лучший небоскрёб» победил новосибирский ЖК «Тихомиров». По словам гендиректора ГК «Мета» Владимира Мартыненкова, жюри конкурса высоко оценило не только архитектурные и инженерные решения городской резиденции. В первую очередь было отмечено смысловое наполнение проекта. «Мы поставила перед собой задачу сформировать в городской резиденции комьюнити-менеджмент – культуру добрососедства и возможности для продуктивной работы. Наши резиденты получат доступ к удобной инфраструктуре и общественным пространствам. Этот подход для Новосибирска на 100% инновационен», – считает застройщик.

Высокий уровень комфорта в ЖК «Тихомиров» будут обеспечивать такие сервисы, как Служба заботы и сервисы для питомцев (например, жители смогут, уезжая в командировку или отпуск, оставить своих питомцев дома, за ними присмотрят, польют цветы, встретят курьеров из онлайн-магазинов). Здесь также будут коворкинг, игровые комнаты для детей, лобби для встреч и многое другое.

Для того чтобы в резиденции всегда сохранялся высокий уровень стрит-ритейла, девелопер намерен сам сдавать в аренду коммерческие площади и тщательно подходит к выбору партнеров. Пока, по словам Владимира Мартыненкова, в планах разместить в резиденции кафе, пекарню, винный бутик и аптеку, также запланированы салоны бьюти-индустрии, помещения под фитнесс и детский клуб.