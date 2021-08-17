На Вокзальной магистрали в Новосибирске уберут парковки ради полосы общественного транспорта

Вокзальную магистраль ремонтируют в Новосибирске по нацпроекту «Безопасные качественные дроги». До 25 августа планируется привести в нормативное состояние покрытие проезжей части и тротуары, а также обустроить выделенную полосу для общественного транспорта — для этого придётся пожертвовать парковочными местами вдоль улицы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска 17 августа, отремонтировать планируется всю магистраль длиной 1,4 км от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина, включая участок от Ленина до Челюскинцев. На эти цели направлен 121 млн руб. Подрядчик – ООО «РОАД».

На выездном совещании по ремонту Вокзальной магистрали мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что проект работ был скорректирован по его поручению. В соответствии с изменениями в нормативное состояние будут приведены также тротуары. Кроме того, вдоль дороги планируется создать выделенную линию для общественного транспорта.

«Хочу предупредить, что вдоль Вокзальной магистрали будут ликвидированы все парковки в пользу выделенной полосы для движения общественного транспорта. Кому-то это покажется неудобным, но припаркованные автомобили, порой в два ряда, создают существенные помехи проезду транспорта. Наши расчеты показывают, что ликвидация парковок положительно скажется на трафике и пробок станет меньше. Напоминаю, что на привокзальной площади организована большая муниципальная парковка, где горожане могут оставлять свои машины», — объяснил мэр.

Работы по фрезерованию старого покрытия на Вокзальной магистрали выполнены более, чем на 84%, а укладка выравнивающего покрытия – на 43%. Здесь также меняют бортовые камни, ремонтируют колодцы ливневой канализации и тротуары. Также планируется установить новые световые объекты и обустроить разметку из термопластика со стеклянными микросферами.

Анатолий Локоть также напомнил, что в Новосибирске продолжается ремонт остальных дорог. На участках с невысокой интенсивностью движения работы идут круглосуточно, а на остальных – только ночью. Из 45 запланированных объектов уже завершено 14.

Напомним, на ремонт тротуаров и дорог частного сектора в Новосибирске в 2021 году из федерального бюджета поступили дополнительные 180 млн руб.