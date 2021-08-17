В Новосибирске на месте закрывшихся в городе 1 июля универсамов «Горожанка» продолжают запускаться новые магазины томской группы компаний «Лама» — SPAR и «Хороший Выбор». На сегодня, по данным 2ГИС, под брендом «Хороший выбор» уже работает 8 универсамов. Еще два в стадии открытия. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, почему новосибирцы критично встретили новые магазины SPAR, и на этот раз решил узнать мнение горожан о сети универсамов «Хороший выбор».

Справка. ГК «Лама» включает томские магазины голландской сети SPAR, сеть универсамов «Абрикос», несколько торговых центров и производственных предприятий. По данным 2ГИС, на сегодня в Томске работает 10 магазинов под брендом SPAR и 50 универсамов под брендом «Абрикос». Основателем и ключевым владельцем группы является бизнесмен Владислав Левчугов. В Новосибирск «Лама» вышла в начале марта 2021 года с открытием первого магазина голландской сети SPAR на улице Некрасова в ЖК «Огни Сибири». В планах группы компаний до конца года иметь в Томске и Новосибирске 120 магазинов.

По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске работает восемь универсамов «Хороший выбор», которые расположены на ул. ​25 лет Октября, ул. Кочубея, ул. 1905 года, ул. Шевченко, ул. Троллейная, ул. Забалуева, ул. Громова, ул. Гидромонтажная. Магазины на улицах Гоголя и Комсомольская отмечены в 2ГИСе как «готовящиеся к открытию». По своему позиционированию «Хороший выбор», как ранее писал «Континент Сибирь», является универсамом с преобладанием собственных торговых марок и широким выбором товаров по доступным ценам. Для сравнения: магазины SPAR томской сети представлены в более высоком ценовом сегменте.

При этом ожидания покупателей от новых дискаунтеров, судя по отзывам на различных сервисах жителей Новосибирска, можно считать завышенными. К тому же практически все сравнивают новые магазины с ранее работавшими на их месте «Горожанками», и сравнение идет не в пользу первых. Что думают жители города об универсамах «Хороший выбор», и чего им не хватает? «Континент Сибирь» разместил посты в своих пабликах в соцсетях, собрал мнения новосибирцев о новых магазинах и проанализировал уже имеющиеся отзывы.

Согласно отзывам жителей Новосибирска в 2ГИС, можно сделать вывод, что мнения горожан об универсамах противоречивые. В среднем оценка «Хорошего выбора» колеблется от 1,6 (филиал на Забалуева), где все отзывы оказались отрицательными, до 2,9 из 5 баллов. Особо выделяется универсам на ​1905 года, средний балл которого составил 2,2 (на основании 42 отзывов) и на 25 лет Октября со средним баллом 2,9 (на основании 14 отзывов).

На сервисе Flamp компании 2ГИС пока имеется не более десятка отзывов, но в большинстве присутствует критика: покупатели в большинстве своем сравнивают с закрывшимися на месте «Хорошего выбора» «Горожанками» и высказывают недовольство отсутствием собственной кулинарии, низким качеством продукции и завышенными ценами. При этом есть и позитивные отзывы, где посетители отмечают, наоборот, достаточно лояльную стоимость продуктов – «таких цен наверно не видела с 2015 года. Не все продукты конечно супердешевые. Цена либо такая же как везде, либо ниже. В общем на меня магазин произвёл приятное впечатление, надеюсь в дальнейшем будет только улучшаться», а также наличие товаров, которых нет в других магазинах – «нравится, что магазин просторный и есть товары, которых нет у конкурентов».

Покупатели поделились с «Континентом Сибирь» своим мнением о «Хорошем выборе». Так, по словам жительницы Новосибирска Дарьи Губановой, универсам на Троллейной ей не очень понравился. «На мой взгляд, там ограниченный ассортимент, может быть в связи с тем, что он только открылся. Продукция малознакомая, в основном – томский производитель. Выпечка не впечатлила – не могу сказать, что вкусно. По мясным продуктам, колбасным – ограниченный выбор. Также не нравится и расположение товаров внутри магазина. Если сравнивать с другими магазинами – с той же «Горожанкой», что была, там был больше ассортимент. Ходим пока туда мало, но живем рядом и возможно, мнение еще изменится в будущем, пока же впечатления от магазина не лучшие».

Также критично высказалась о «Хорошем выборе» и жительница Затулинки Жанна Гладкова. По ее мнению новый магазин уступает «Горожанке», на месте которой он открылся. «Все познается в сравнении. В новом магазине ассортимент по моим наблюдениям хуже, чем в «Пятерочке», словно это «Холди» — начиная от обустройства зала до ассортимента. Нет премиальных продуктов: в «Горожанке» можно было найти сыр начиная от российского до пармезана и с плесенью, был хороший винный отдел от «Септимы» с достойным выбором напитков. Бедный выбор молочной продукции, нет хорошего кофе – в большинстве недорогое. Не хватает цеха по разделке мяса, выбора охлажденной рыбной продукции и кулинарии. Весы для взвешивания товаров – с потертыми клавишами. Это наводит на мысль, что используется б/у-оборудование, тоже самое и с лентами на кассе – половина просто не работает. Считаю, нельзя на месте магазина, который был раньше, открывать универсам, который ниже по уровню. Возможно, сам формат «Хорошего выбора» предполагает такую ценовую политику и предложение товаров. Но когда человек привык приходить за чем-то интересным и не находит его, это не играет в пользу магазина».

В свою очередь житель Новосибирска Евгений Погодаев считает, что «Хороший выбор» – вполне достойная замена «Горожанке». «Выбор продукции и ассортимент меня устраивает – в магазине можно найти нормальное соотношение – «цена-качество» на практически все ходовые товары. На мой взгляд, сравнивать с «Горожанкой», которая была до этого, не совсем правильно, поскольку магазины, безусловно, отличаются по своему сегменту. При этом «Хороший выбор», с точки зрения его оценки, как универсального магазина – достаточно приемлемый и удобный».

Автор материала побывала в недавно открывшемся на месте «Горожанки» магазине «Хороший выбор» на Родниках (ул. Кочубея), и впечатления от нового магазина оказались, в целом, хорошие. Удачное расположение стеллажей делает более просторным и визуально широким помещение, в котором ранее была «Горожанка» (с узкими проходами), что, безусловно, является плюсом. Выбор представленной продукции вполне разнообразен – от бытовой химии и колготно-носочной до приемлемой по ценам с учетом лояльности (скидок по карте «ОК») мясной продукции – есть и филе утки, индейки, говядина и филейные части свинины. Готовая продукция также представлена в ассортименте: от сэндвичей до готовой пиццы и антрекотов. Стоимость продуктов в магазине, на взгляд автора, соответствует среднему ценовому сегменту, что вполне устраивает автора, как покупателя.

«Наши магазины часто сравнивают с привычными жителям Новосибирска магазинами сети «Горожанка». Это предсказуемо, так как мы открываем магазины на местах закрывшейся сети. Людям бывает сложно принимать что-то новое, незнакомое им, с этим мы связываем долю критики в адрес наших магазинов. За последние месяцы мы провели колоссальную по объему работу – открыли 23 магазина, – пояснили «Континенту Сибирь» в ГК «Лама». – Конечно, все наши силы были направлены на то, чтобы как можно скорее дать возможность покупателям совершать покупки в удобных и привычных для них местах, и мы это сделали в максимально короткие сроки! Сейчас мы полностью сфокусированы на том, чтобы обеспечить соответствующее нашим стандартам высокое качество сервиса в открывшихся магазинах. В Новосибирске все эти месяцы работает «команда запуска» из лучших сотрудников томской сети — проводятся обучения новых сотрудников, идет качественный подбор высококвалифицированных специалистов, в том числе поваров». В «Ламе» заверили, что в самое ближайшее время жители Новосибирска «смогут в полной мере оценить все преимущества и ценности магазинов сети».

Напомним, что на октябрь-ноябрь 2021 года в Новосибирске запланированы открытия четырех супермаркетов SPAR. Магазины будут размещены на площадях бывших «Мегасов». Новые супермаркеты формата SPAR занимают торговую площадь от 1200 до 2500 кв. м. и будут отличаться от уже знакомых новосибирцам супермаркетов SPAR более широким ассортиментом товаров категории Fresh – фруктов и овощей, готовых блюд собственного производств. Свежее мясо будет представлено как в упакованном виде, в виде полуфабрикатов, так и в виде кускового мяса на витрине. Также в новом формате будет присутствовать отдел свежей охлажденной рыбы, который особенно ждут покупатели. А в SPAR на Бердском шоссе покупатели смогут приобрести не только охлажденную, но и живую рыбу из аквариума. «В новом формате покупателей ожидает расширенный ассортимент элитного алкоголя, элитных сыров, свежих лепешек из тандыра и, конечно, уже полюбившегося жителям Новосибирска большого эко-отдела «Живое питание», — уточнили в ГК «Лама».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации и приглашает читателей к обсуждению темы в своих группах в соцсетях.