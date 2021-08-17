В Новосибирске на месте закрывшихся в городе 1 июля универсамов «Горожанка» продолжают запускаться новые магазины томской группы компаний «Лама» — SPAR и «Хороший Выбор». На сегодня, по данным 2ГИС, под брендом «Хороший выбор» уже работает 8 универсамов. Еще два в стадии открытия. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, почему новосибирцы критично встретили новые магазины SPAR, и на этот раз решил узнать мнение горожан о сети универсамов «Хороший выбор».
Справка. ГК «Лама» включает томские магазины голландской сети SPAR, сеть универсамов «Абрикос», несколько торговых центров и производственных предприятий. По данным 2ГИС, на сегодня в Томске работает 10 магазинов под брендом SPAR и 50 универсамов под брендом «Абрикос». Основателем и ключевым владельцем группы является бизнесмен Владислав Левчугов. В Новосибирск «Лама» вышла в начале марта 2021 года с открытием первого магазина голландской сети SPAR на улице Некрасова в ЖК «Огни Сибири». В планах группы компаний до конца года иметь в Томске и Новосибирске 120 магазинов.
По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске работает восемь универсамов «Хороший выбор», которые расположены на ул. 25 лет Октября, ул. Кочубея, ул. 1905 года, ул. Шевченко, ул. Троллейная, ул. Забалуева, ул. Громова, ул. Гидромонтажная. Магазины на улицах Гоголя и Комсомольская отмечены в 2ГИСе как «готовящиеся к открытию». По своему позиционированию «Хороший выбор», как ранее писал «Континент Сибирь», является универсамом с преобладанием собственных торговых марок и широким выбором товаров по доступным ценам. Для сравнения: магазины SPAR томской сети представлены в более высоком ценовом сегменте.
При этом ожидания покупателей от новых дискаунтеров, судя по отзывам на различных сервисах жителей Новосибирска, можно считать завышенными. К тому же практически все сравнивают новые магазины с ранее работавшими на их месте «Горожанками», и сравнение идет не в пользу первых. Что думают жители города об универсамах «Хороший выбор», и чего им не хватает? «Континент Сибирь» разместил посты в своих пабликах в соцсетях, собрал мнения новосибирцев о новых магазинах и проанализировал уже имеющиеся отзывы.
Согласно отзывам жителей Новосибирска в 2ГИС, можно сделать вывод, что мнения горожан об универсамах противоречивые. В среднем оценка «Хорошего выбора» колеблется от 1,6 (филиал на Забалуева), где все отзывы оказались отрицательными, до 2,9 из 5 баллов. Особо выделяется универсам на 1905 года, средний балл которого составил 2,2 (на основании 42 отзывов) и на 25 лет Октября со средним баллом 2,9 (на основании 14 отзывов).
На сервисе Flamp компании 2ГИС пока имеется не более десятка отзывов, но в большинстве присутствует критика: покупатели в большинстве своем сравнивают с закрывшимися на месте «Хорошего выбора» «Горожанками» и высказывают недовольство отсутствием собственной кулинарии, низким качеством продукции и завышенными ценами. При этом есть и позитивные отзывы, где посетители отмечают, наоборот, достаточно лояльную стоимость продуктов – «таких цен наверно не видела с 2015 года. Не все продукты конечно супердешевые. Цена либо такая же как везде, либо ниже. В общем на меня магазин произвёл приятное впечатление, надеюсь в дальнейшем будет только улучшаться», а также наличие товаров, которых нет в других магазинах – «нравится, что магазин просторный и есть товары, которых нет у конкурентов».
Покупатели поделились с «Континентом Сибирь» своим мнением о «Хорошем выборе». Так, по словам жительницы Новосибирска Дарьи Губановой, универсам на Троллейной ей не очень понравился. «На мой взгляд, там ограниченный ассортимент, может быть в связи с тем, что он только открылся. Продукция малознакомая, в основном – томский производитель. Выпечка не впечатлила – не могу сказать, что вкусно. По мясным продуктам, колбасным – ограниченный выбор. Также не нравится и расположение товаров внутри магазина. Если сравнивать с другими магазинами – с той же «Горожанкой», что была, там был больше ассортимент. Ходим пока туда мало, но живем рядом и возможно, мнение еще изменится в будущем, пока же впечатления от магазина не лучшие».
Также критично высказалась о «Хорошем выборе» и жительница Затулинки Жанна Гладкова. По ее мнению новый магазин уступает «Горожанке», на месте которой он открылся. «Все познается в сравнении. В новом магазине ассортимент по моим наблюдениям хуже, чем в «Пятерочке», словно это «Холди» — начиная от обустройства зала до ассортимента. Нет премиальных продуктов: в «Горожанке» можно было найти сыр начиная от российского до пармезана и с плесенью, был хороший винный отдел от «Септимы» с достойным выбором напитков. Бедный выбор молочной продукции, нет хорошего кофе – в большинстве недорогое. Не хватает цеха по разделке мяса, выбора охлажденной рыбной продукции и кулинарии. Весы для взвешивания товаров – с потертыми клавишами. Это наводит на мысль, что используется б/у-оборудование, тоже самое и с лентами на кассе – половина просто не работает. Считаю, нельзя на месте магазина, который был раньше, открывать универсам, который ниже по уровню. Возможно, сам формат «Хорошего выбора» предполагает такую ценовую политику и предложение товаров. Но когда человек привык приходить за чем-то интересным и не находит его, это не играет в пользу магазина».
В свою очередь житель Новосибирска Евгений Погодаев считает, что «Хороший выбор» – вполне достойная замена «Горожанке». «Выбор продукции и ассортимент меня устраивает – в магазине можно найти нормальное соотношение – «цена-качество» на практически все ходовые товары. На мой взгляд, сравнивать с «Горожанкой», которая была до этого, не совсем правильно, поскольку магазины, безусловно, отличаются по своему сегменту. При этом «Хороший выбор», с точки зрения его оценки, как универсального магазина – достаточно приемлемый и удобный».
Автор материала побывала в недавно открывшемся на месте «Горожанки» магазине «Хороший выбор» на Родниках (ул. Кочубея), и впечатления от нового магазина оказались, в целом, хорошие. Удачное расположение стеллажей делает более просторным и визуально широким помещение, в котором ранее была «Горожанка» (с узкими проходами), что, безусловно, является плюсом. Выбор представленной продукции вполне разнообразен – от бытовой химии и колготно-носочной до приемлемой по ценам с учетом лояльности (скидок по карте «ОК») мясной продукции – есть и филе утки, индейки, говядина и филейные части свинины. Готовая продукция также представлена в ассортименте: от сэндвичей до готовой пиццы и антрекотов. Стоимость продуктов в магазине, на взгляд автора, соответствует среднему ценовому сегменту, что вполне устраивает автора, как покупателя.
Стала известна дальнейшая судьба новосибирских супермаркетов «Мегас» после смены собственника
«Наши магазины часто сравнивают с привычными жителям Новосибирска магазинами сети «Горожанка». Это предсказуемо, так как мы открываем магазины на местах закрывшейся сети. Людям бывает сложно принимать что-то новое, незнакомое им, с этим мы связываем долю критики в адрес наших магазинов. За последние месяцы мы провели колоссальную по объему работу – открыли 23 магазина, – пояснили «Континенту Сибирь» в ГК «Лама». – Конечно, все наши силы были направлены на то, чтобы как можно скорее дать возможность покупателям совершать покупки в удобных и привычных для них местах, и мы это сделали в максимально короткие сроки! Сейчас мы полностью сфокусированы на том, чтобы обеспечить соответствующее нашим стандартам высокое качество сервиса в открывшихся магазинах. В Новосибирске все эти месяцы работает «команда запуска» из лучших сотрудников томской сети — проводятся обучения новых сотрудников, идет качественный подбор высококвалифицированных специалистов, в том числе поваров». В «Ламе» заверили, что в самое ближайшее время жители Новосибирска «смогут в полной мере оценить все преимущества и ценности магазинов сети».
Напомним, что на октябрь-ноябрь 2021 года в Новосибирске запланированы открытия четырех супермаркетов SPAR. Магазины будут размещены на площадях бывших «Мегасов». Новые супермаркеты формата SPAR занимают торговую площадь от 1200 до 2500 кв. м. и будут отличаться от уже знакомых новосибирцам супермаркетов SPAR более широким ассортиментом товаров категории Fresh – фруктов и овощей, готовых блюд собственного производств. Свежее мясо будет представлено как в упакованном виде, в виде полуфабрикатов, так и в виде кускового мяса на витрине. Также в новом формате будет присутствовать отдел свежей охлажденной рыбы, который особенно ждут покупатели. А в SPAR на Бердском шоссе покупатели смогут приобрести не только охлажденную, но и живую рыбу из аквариума. «В новом формате покупателей ожидает расширенный ассортимент элитного алкоголя, элитных сыров, свежих лепешек из тандыра и, конечно, уже полюбившегося жителям Новосибирска большого эко-отдела «Живое питание», — уточнили в ГК «Лама».
«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации и приглашает читателей к обсуждению темы в своих группах в соцсетях.