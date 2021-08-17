Депутаты и представители общественных организаций обсудили предложения для решения острых вопросов в сфере здравоохранения в Новосибирске и Новосибирской области на площадке «Единой России».

На текущий момент в народную программу внесли одну из важнейших инициатив – обеспечение людей, только что прошедших лечение, бесплатными лекарствами. Это предложение коснулось пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Если раньше для бесплатного получения требовалось сначала оформить инвалидность, то теперь это станет возможным и до оформления необходимых бумаг.

Также состоялось обсуждение развития медицины в отдаленных уголках области. Сейчас, по словам экспертов, важно продолжать строительство ФАПов, больниц и поликлиник в области, чтобы все жители региона могли своевременно получить качественную медицинскую помощь.

«Уже сейчас, помимо ФАПов, в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года планируется создать 16 центров амбулаторной онкологической помощи, три из которых начнут функционировать уже до конца 2021 года. Они появятся в этом году в Барабинской, Тогучинской и Бердской центральных районных больницах», – поделился депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский.

В ходе работы эксперты обсудили и нехватку квалифицированных специалистов в области здравоохранения: были внесены предложения о дальнейшем развитии программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сейчас планируется дополнительное финансирование на покупку служебного жилья и на различные материальные выплаты молодым специалистам, что позволит молодым врачам закрепиться на новом месте.

Другой важной инициативой стало увеличение количества целевого приема в медицинские университеты и колледжи, а также ранняя профориентация и формирование медицинских классов.

«Медицина – это сложно. Здесь приходится видеть чужую боль и страдание, а с этим справится не каждый. Мы часто сталкиваемся с тем, что ребенок поступает в медицинский вуз на целевое, а потом понимает, что это не для него, а место и потенциальный специалист теряются. Я предлагаю еще до ЕГЭ и поступления в университет проводить раннюю профориентацию и создавать медицинские классы. Важно рассказать подрастающему поколению, что это достаточно сложная профессия, которая требует выдержки и огромных знаний», – рассказал Олег Иванинский.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в её формировании можно несколькими способами. Первый способ – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Второй – направить свои предложения через специальную форму. Ранее партия провела три стратегические сессии по сбору предложений в народную программу – по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, развитии сельских территорий. В работе сессий приняли участие представители профильных НКО, эксперты и депутаты.