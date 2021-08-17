Мэрия Новосибирска обязала через суд застройщика-банкрота заплатить за аренду земли

Арбитражный суд Новосибирской области 16 августа принял решение взыскать с «НСК Девелопмент» в пользу мэрии Новосибирска задолженность по арендной плате за земельный участок и неустойку. Общая сумма исковых требований составила почти 8 млн рублей.

Застройщик ЖК «Рихард» в Кировском районе Новосибирска – «НСК Девелопмент» – по решению Арбитражного суда Новосибирской области должен выплатить мэрии по договору аренды земельного участка за период с сентября 2019 года по декабрь 2020 года 7 538 727 рублей 84 копеек, а также неустойку за период сл 2 октября 2019 по 27 января 2021 – 251 109 рублей 75 копеек.

Напомним, процедура наблюдения в ООО «НСК Девелопмент» была введена весной 2018 года. Застройщик возводил жилой комплекс «Рихард», состоящий из восьми 17-этажных домов, в Кировском районе Новосибирска. Сдать дома компания планировала еще в 2015 году. В мае 2019 года следователи возбудили дело в отношении руководства «НСК Девелопмент» по части четвертой ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным прокуроров, от действий застройщика пострадали более 400 дольщиков, вложивших денежные средства в строительство домов, а также мэрия Новосибирска.

В октябре 2019 года конкурсный управляющий банкротящейся новосибирской компании «НСК Девелопмент» подал серию исков в арбитраж с требованием признать недействительными ряд сделок застройщика. Почти все финансовые сделки связаны с известным новосибирским бизнесменом Игорем Кузнецовым, гендиректором российско-китайской торговой площадки «Фирма Фактор Лтд». Один из соучредителей «НСК Девелопмент» – партнер Игоря Кузнецова по бизнесу в компании «Сибтрубопроводстрой» Александр Поветьев. В июле 2019 года арбитраж удовлетворил еще одно требование управляющего «НСК Девелопмент», признав недействительной сделку между Кузнецовым и банкротящейся компанией на сумму 19, 6 млн рублей.