Новосибирские девушки стали чаще выбирать профессии по ремонту и обслуживанию автомобилей

Ремонт и обслуживание автомобилей стали популярнее в качестве профессий у новосибирских девушек.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции директор Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства Иван Сырмолотов. По его словам, на данный момент среди абитуриентов стали более востребованными ряд технических специальностей. Популярным среди девушек стало такое направление обучения, как мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал об итогах вступительной кампании в учреждения среднего профессионального образования региона и планах их развития в новом учебном году.

«В настоящее время наблюдается высокая востребованность обучения рабочим специальностям. В целом по региону объем контрольных цифр приема по профессиям (специальностям) сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта и услуг за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 2021-2022 учебном году составил 11 216 человек. За период с 2015 по 2021 год объем контрольных цифр приема увеличился на 1 167 бюджетных мест», — отметил министр.

Он добавил, что в 2021 году наиболее востребованными специальностями у абитуриентов стали коммерция — подано 18 заявлений на одно бюджетное место, дизайн — 13 заявлений на одно бюджетное место, графический дизайнер — 8 заявлений. Кроме того, популярными направлениями стали информационные системы и программирование (в разные колледжи региона подано от 4 до 11 заявлений), мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (от 4 до 7 заявлений), операционная деятельность в логистике (8 заявлений на одно бюджетное место).

Также Сергей Федорчук отметил достаточно высокий уровень людей, которые устраиваются работать по своим специальностям — их число составило более 70%.

«Это один из лучших показателей трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в стране, он свидетельствует о чуткой реакции среднеспециального образовательного звена во взаимодействии с региональным министерством образования на запросы работодателей», — сказал министр.

Напомним, в начале августа минобрнауки России порекомендовало переводить не привитых от COVID-19 студентов на удаленное обучение в зависимости от эпидситуации в регионе. Проводить сессии для привитых и непривитых студентов также предполагается раздельно, а при заселении в общежитие — спрашивать справку о вакцинации от коронавируса.

В Новосибирской области планируется начать учебный год в школах в очном формате, однако, при ухудшении ситуации с COVID-19, новосибирские власти готовы рассматривать перевод школьников на частичный дистант. При этом в региональном Роспотребнадзоре сообщают, что темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией сократился в Новосибирской области.