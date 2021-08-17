Еще девять человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, 17 августа за сутки скончались девять человек с COVID-19.

За последние сутки от заболевания умерли двое мужчин в возрасте 64 лет, мужчины 57, 71, 81, 88, 89 лет, а также женщины в возрасте79 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 2 510 человек.

В инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом и с подозрением на COVID-19 находятся 2 772 пациента (16 августа —2 841). В отделениях реанимации — 195 человек (днем ранее — 197), аппарат ИВЛ требуется 18 жителям региона (16 августа — 18).

За сутки заболевание выявили у 190 человек (днем ранее — 183). Всего в регионе зарегистрированы 56 003 случая коронавируса, в том числе у 4 249 детей.

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус выявили у 180 человек (днем ранее — 181), шесть пациентов скончались (16 августа — 4). В обсерваториях, медицинских стационарах и на домашней изоляции находятся 11 637 человек (днем ранее — 11 789).

В Алтайском крае, по данным на 17 августа, заболевание выявили у 273 жителей региона (16 августа — 276), 22 человека умерли (днем ранее — 18). 2 825 пациентов находятся в «ковидных» госпиталях региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 (16 августа — 2 867). Количество тяжелобольных — 791 (16 августа — 793), из них подключено к аппарату ИВЛ — 210 пациентов (днем ранее — 213).

Напомним, накануне стало известно о том, что темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией сократился в Новосибирской области, однако отметим, что суточное число смертей не уменьшается. В прошлом месяце в регионе зафиксировали рекордную смертность с начала пандемии COVID-19 — 5 743 человек, при этом почти 5% из них скончались от коронавируса.

Для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация. По состоянию на 17 августа в регионе вакцинировано однократно 640 913 жителей, завершили курс вакцинации 562 617 человек. «Континент Сибирь» публиковал список мест, где можно поставить прививку в Новосибирске. В регионе также создана интерактивная карта, на которой указаны пункты вакцинации от COVID-19 и лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.