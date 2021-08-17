Программу международного форума «Технопром» в Новосибирске утвердили в правительстве России

Программу международного форума «Технопром-2021», который пройдёт в Новосибирске 25-27 августа, окончательно утвердили на заседании оргкомитета мероприятия под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Как сообщает пресс-служба правительства региона 17 августа, в заседании приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, представители минпромторга, минприроды, минпросвещения, минэкономразвития, а также корпораций «Роснано», «Росатом» и других организаций.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной принцип построения деловой программы не изменился. Он включает в себя около 80 мероприятий в рамках семи треков по наиболее актуальным направлениям научно-технологического развития — «Зелёные технологии для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и “мегасайенс”», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Венчурные инвестиции и трансфер технологий», «Кооперация науки и индустрии. Научные и научно-образовательные центры мирового уровня» и «Образовательный трек».

В рамках форума также пройдёт симпозиум «Ценность и цена науки». Кроме того, как отметил Андрей Травников, третий день «Технопрома» будет иметь образовательную специализацию.

Как подчеркнули члены оргкомитета, при организации выставочной части форума акцент был сделан не на стендах отдельных разработчиков и компаний, а на возможности коммуникации участников и гостей мероприятия.

Во время выставки будут работать Сибирская венчурная ярмарка, 3D-Олимпиада, а также научно-образовательные центры из разных регионов. По мнению организаторов, это поспособствует максимальной интерактивности площадок Новосибирского экспоцентра в дни проведения форума и усилит «погружение» участников и гостей в тематику его направлений.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что форум станет одним из главных событий объявленного президентом России Года науки и технологий. Он также отметил высокий уровень подготовки к мероприятию и напомнил, что по результатам «Технопрома» планируется создать список конкретных научно-технологических проектов, готовых к реализации.

«Планируются два пленарных заседания: по цифровой повестке и технологическому развитию, а также по «зеленой» повестке и перспективам карбоновых полигонов», – сообщил также Дмитрий Чернышенко.

Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, отдельное внимание во время обсуждений стоит уделить вопросам экологии, а также координации бизнеса и научного сообщества по этой теме. Эти вопросы рассмотрят, в частности, в рамках темы пленарного заседания «Технологическая трансформация как основа для перехода к «зелёной» экономике». Обеспечение климатически нейтральной экономики планируется обсудить при рассмотрении механизмов кооперации научного и технологического сектора.

«Климатические изменения стали индикатором воздействия человека на окружающую среду и выводят на первый план мировой повестки декарбонизацию экономики. Это формирует запрос к бизнесу на технологическую перезагрузку энергетики, транспорта, производства и сельского хозяйства», – сказал Валерий Фальков.

В рамках форума также состоится открытие карбонового полигона и карбоновой фермы секвестрации углерода на базе НГУ, а также запуск строительства «Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», который является якорным проектом масштабной региональной программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Кроме того, 12 регионов России, ответив за запрос минобрнауки, инициировали свои мероприятия. Некоторые их них предложили детально обсудить перспективы развития инновационных научно-технологических центров и обменяться опытом их создания. Всего на запросы министерства образования о пожеланиях по проведению «Технопрома» ответили 26 субъектов.

Напомним, с участниками и экспертами предстоящего форума «Технопром-2021» пообщался «Континент Сибирь».