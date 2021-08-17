Компания «МТС» подключит счётчики новосибирского Академгородка к «интернету вещей»

Компания «МТС» и ФГБУ ЖКУ Новосибирского научного центра (ННЦ) запускают проект по удалённому мониторингу коммунальных услуг в жилых домах. На первом этапе МТС оснастит IoT-модемами придомовые датчики и счётчики для автоматизированного учёта электроэнергии, тепла и воды в ста многоквартирных домах Академгородка и Нижней Ельцовки.

Первые IoT-модемы МТС установила в счётчиках жилого дома по адресу Русская, 40. «Умные» устройства в онлайн-режиме снимают показания с домовых приборов учёта и по защищённым каналам связи передают данные в систему мониторинга ЖКУ ННЦ. Приборы фиксируют любые отклонения в показаниях – такие, как повышение или понижение температуры, отключение или перерасход электроэнергии, а также резкие скачки в напряжении. Это позволит службам ЖКУ максимально быстро реагировать на внештатные ситуации.

«Сегодня в общей сложности более 20 000 SIM-карт МТС, установленных в ресурсоснабжающих компаниях, обеспечивают работоспособность инфраструктуры Новосибирска. Управляющие компании и сбытовые организации благодаря внедрению «интернета вещей» могут онлайн контролировать расход коммунальных ресурсов, дистанционно получая информацию с удалённых объектов, что, по нашей оценке, сокращает затраты компаний на 25 процентов», — сказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Снятие и передача показаний в автоматическом режиме исключает человеческий фактор и делает этот процесс полностью прозрачным и безошибочным. Благодаря внедрению «интернета вещей» станут прозрачными и расчёты потребителей коммунальных услуг, и расчёты управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями, так как каждая из сторон видит реальные объёмы потребления ресурсов. На основании собранных данных мы можем проводить анализ и контролировать объём потребляемых ресурсов, что даёт возможность снизить издержки», — отметил ВРИО директора ЖКУ ННЦ Валерий Кисс.

Работа ведётся в рамках реализации федеральной программы по цифровизации городского хозяйства и внедрению передовых инженерных решений «Умный город».