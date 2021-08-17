Новосибирский «Катрен» завершил покупку контрольного пакета акций московского «Эркафарма»

Новосибирская фармацевтическая компания «Катрен» закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций второй по выручке аптечной сети в РФ, московского АО «Управляющая компания «Эркафарм», ранее находившегося под контролем Георгия Гурцкая.

Сообщение АО «Катрен» опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Новосибирская фармацевтическая компания приобрела 26% голосующих акций АО «Управляющая компания «Эркафарм», увеличив тем самым свою долю в ней до 50,1%.

Напомним, 24% голосующих акций «Катрен» приобрел в УК «Эркафарм» в середине июня текущего года. Сумма сделки не разглашается, однако ранее опрошенные СМИ эксперты предполагали, что продажа контрольной доли «Эркафарма» может быть оценена в 5 млрд рублей. Таким образом, по масштабам сделка должна стать крупнейшей на российском фармацевтическом рынке за последние 5 лет.

Согласно Rusprofile, АО «Управляющая компания «Эркафарм» с уставным капиталом 10 тыс. рублей зарегистрирована в Москве, ее учредителем и генеральным директором до июля текущего года значился Георгий Гурцкая. По данным СМИ, «Эркафарм» связан с одним из крупнейших игроков на фармацевтическом рынке России, ЗАО «Империя-Фарма» Омара Гурцкая и Сергеем Матвиенко, сыном председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Как отмечал Forbes со ссылкой на данные DSM Group, компания на конец прошлого года включала в себя 1 079 аптек, ее продажи составили 67,6 млрд рублей, доля рынка – 4,8%. «Эркафарм» — второй по сумме продаж аптечная сеть в стране после «Риглы», в компанию входят бренды «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-фарма».

С июля текущего года АО «Управляющая компания «Эркафарм» руководит Анастасия Карпова – гендиректор АО «Эркафарм» и руководитель группы «Эркафарм». Ранее, комментируя предстоящую сделку с «Катреном», Анастасия Карпова сообщала, что ожидает от синергии с новосибирской фармкомпанией «сокращения сроков оплаты товара дистрибьюторами и оптимизации закупочных и розничных цен».

«Катрен» — один из крупнейший российских фармацевтических дистрибьюторов со штаб-квартирой в новосибирском Кольцово. Владелец сайта «Аптека.ру», через который осуществляет розничные продажи аптечных товаров. По данным Rusprofile, выручка АО «Катрен» за 2020 год превысила 214 млрд рублей, прибыль составила около 5 млрд рублей.