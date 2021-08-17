Новосибирский «Востокугольтранс» отсудил у конкурента миллиард рублей

Арбитражный суд Кемеровской области частично удовлетворил иск ООО «Востокугольтранс» к ООО «Углетранс», взыскав с последней 1,154 миллиарда рублей. Обе компании зарегистрированы в Новосибирске и работают в сфере грузоперевозок.

Как следует из материалов арбитража, ООО «Востокугольтранс» требовало от ООО «Углетранс» 1,2 млрд руб., однако суд принял решение удовлетворить исковое заявление лишь частично, взыскав с компании 1,154 млрд руб.

ООО «Востокугольтранс» признано банкротом 27 июля, с 14 июля в процедуре наблюдения находится и ООО «Углетранс». К последней также предъявили претензии ПАО «Банк ВТБ» на 2,03 млрд руб. (в новосибирском арбитраже) и ООО «Угольная компания «Полысаевская» на 3,09 млрд руб. (в кемеровском арбитраже).

Кроме того, «Углетранс» выступает в качестве одного из ответчиков по двум искам в рамках банкротства ОАО «Шахта «Заречная», суммы требований составляют 16,34 млрд руб. и 3,48 млрд руб. Также известно, что совладелице ООО «Востокугольтранс» Анастасии Абрамовой ранее принадлежало 50% «Углетранса».

Напомним, в 2019 году ООО «Углетранс» заключил мировые соглашения с предприятиями группы «Сибантрацит» «Разрез Кийзасский» и «Разрез Восточный», а также «Арктической горной компанией».